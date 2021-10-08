السروال الجينز يتألق بقصة الجزرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

يتألق السروال الجينز بقصة الجزرة في خريف وشتاء 2021-2022 ليمنح المرأة إحساسا بالراحة ويضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة "Elle" أن السروال الجينز بقصة الجزرة يمتاز بوسط عال وأرجل مستقيمة تصير نحيفة بالاتجاه إلى أسفل، ومن ثم فهو يسلط الضوء على الوسط ليمنح المرأة مظهرا رشيقا.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن تنسيق السروال الجينز بقصة الجزرة مع بلوفر تريكو أو جاكت كارديجان، مشيرة إلى إمكانية إضفاء لمسة تفرد على المظهر من خلال إدخال الطرف السفلي للسروال في فتحة ساق البوت.