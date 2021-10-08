الامارات | اكتشاف "مرحاض ملكي فاخر" يعود إلى 2700 عام في القدس

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف "مرحاض ملكي فاخر" يعود إلى 2700 عام في القدس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف منقبون مرحاضا قديما “فاخرا” يعود تاريخه إلى أكثر من 2700 عام، خلال عمليات تنقيب عن الآثار داخل قصر ملكي قديم في القدس المحتلة.

في إشارة الى ان سكان تلك المدينة عرفوا ما يسمى حاليا بـ"الحمّام الافرنجي" قبل حوالي ثلاثة آلاف سنة !

ووفق ما ذكرت شبكة “سي أن أن” الأميركية أمس الخميس، فإن تاريخ حجرة المراحيض الخاصة يعود إلى نهاية القرن السابع قبل الميلاد، وقد تم اكتشافها في بقايا القصر المطل على الحرم القدسي.

والحمّام مصنوع من الحجر، وهو عبارة عن كوخ مستطيل به مرحاض منحوت فوق خزان للصرف الصحي كما أن “المرحاض المصنوع من الحجر الجيري مصمم للجلوس المريح ويتضمن فتحة في وسطه”.

وبحسب التقرير يحتوي خزان الصرف الصحي الموجود أسفل المرحاض على كمية كبيرة من الفخار وعظام الحيوانات، والتي تم جمعها جنبًا إلى جنب مع حشوة التربة.

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