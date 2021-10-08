الامارات | خبر للنساء فقط !

شكرا لقرائتكم خبر عن خبر للنساء فقط ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم موقع «هيلثي تيبس»، المعني بالوصفات الصحية الطبيعية، وصفة جديدة هي عبارة عن مشروب خاص للتخلص من تراكم الدهون في منطقة البطن يتكون من قطعة من الزنجبيل، ليمونة، كوب ماء، وأعواد من السبانخ.

وتتميز هذه المكونات بأنها جميعاً تساعد على حرق الدهون، ويُحضّر المشروب عن طريق خلط كل المكونات السابقة في الخلاط، ويتناول صباحا على معدة فارغة.

ونصح الموقع بتناول المشروب لمدة 20 يوماً متصلة لتظهر النتيجة المرغوبة.

وتعاني ملايين النساء في العالم من مشكلة الكرش المحرجة، ومن تراكم الدهون في الجسم جراء اهمال النفس بعد الولادة، وعدم الاهتمام باللياقة، وخاصة في منطقة البطن، مما يسبب العديد من المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم، والربو، واضطرابات التمثيل الغذائي، اضطرابات القلب وتصلب الشرايين، مرض الزهايمر، انخفاض الخصوبة.

وهناك بعض الخطوات التي لابد أن تتخذ للحد من تراكم الدهون بشكل عام، ومنها الحد من تناول السكر، واستهلاك الكثير من المياه، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتناول الأطعمة عالية في الفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news