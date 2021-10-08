تعرف على خطورة الشاي باللبن وعلاقته بالخلايا السرطانية

القاهرة - سمر حسين - صحة

كوب من الشاي بلبن، ربما يظل الأمر مجرد مشروب دافئ يتناوله البعض في الصباح، إلا أن البعض الآخر يتعامل معه كأمر رئيسي لاستكمال اليوم، قد يكون بسبب مذاقه المميز، أو للاعتياد عليه، الأمر الذي يصل بالبعض للإدمان.

فكوب من الشاي باللبن قادر على تغير «مزاج» و«مود» البعض عند تناوله في الصباح أو قبل النوم مباشرة، إلا أن الأمر قد يكون له أضراره البالغة والتي لا يعرفها الكثيرون من محبي الشاي باللبن.

خطورة الشاي باللبن وعلاقته بالخلايا السرطانية

ويهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة مخاطر وفوائد الأكلات والمشروبات الشائعة بين جموع الشعوب، ومدى سلامتها على الصحة، أو ضررها عليها.

طبيبة بالمعهد القومي للتغذية توضح

في هذا الصدد، شرحت الدكتورة نعمة عبدالهادي، أخصائي طب الأطفال والتغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ «هُن»، مشكلات الشاي باللبن، وهو خليط بين الشاي الأحمر الشهير والحليب الغني بالكالسيوم، مؤكدة إن الشاي باللبن يفقد للحليب فوائده الصحية وقيمته الغذائية: «بيمنعك من الاستفادة من الكالسيوم اللي بتحتاجه من الحليب، والمهم لجسمك ولعظامك».

وتابعت أخصائي طب الأطفال والتغذية بالمعهد القومي للتغذية: «الشاي مش بيخلي المواد المفيدة اللي باللبن تمتص، وده مشكلته وخطورته على الصحة».

وونصحت نعمة عبدالهادي، أخصائي طب الأطفال والتغذية بالمعهد القومي للتغذية، بضرورة تناول الحليب دون الشاي، والاستفادة بكل المنتجات الغنية بعنصر الكالسيوم.

طبيب يوضح علاقته بالخلايا السرطانية

وعلى الجانب الأخر، رد الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية على الأمر، مؤكدًا أن مشروب الشاي باللبن مجرد مذاق فقط، دون قيمة غذائية، بل إنه يهدم قيمة الحليب، وفوائد الشاي الأحمر العادي.

قائلًا: «للأسف الشاي بيضيع قيمة الكالسيوم، والحليب برده بيضيع فوائد الشاي، الغني بمضادات الأكسدة واللي ليها دور في محاربة الخلايا السرطانية».

وحذر الدكتور رامي صلاح الدين، من خطورة إدمان الشاي باللبن لـ «هُن»: «ممكن يأثر على نشاطك ومزاجك بسبب الإدمان، وفي الآخر هو مشروب بدون قيمة غذائية».