قبل عودة الدراسة.. أسهل طريقة لتنظيف كوتشي المدرسة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أحيانا مع زيادة متطلبات المدرسة ونفقات الدروس، يحاول بعض الآباء التوفير في النفقات والعودة إلى استخدام الأشياء القديمة لتقليل الميزانية، لذلك نقدم لك طرق تنظيف جميع أنواع الكوتشي الجلد والقماش القديم، وتعطيره ليعود لشكله الأول، كما جاء على «سي بي سي سفرة».

طرق تنظيف الكوتشي قبل عودة المدرسة

كوتشي الجلد الأبيض

عند الرغبة في تنظيف الكوتشي الأبيض الجلد يجب اتباع مجموعة من الخطوات منها:

استخدام معجون الأسنان ويوزع على الحذاء ويفرك جيدا بفرشاة قديمة حتى يتغلغل في جميع أجزاء الحذاء، ويترك لمدة نصف ساعة على الأقل، ثم يمسح المعجون وينظف بفوطة جافة تماما.

خلط الخل الأبيض مع ملعقة من بيكربونات الصوديوم

يقلب الخليط جيدا بفرشاة أسنان قديمة كي يتماسك قوامه، ثم يوزع على الحذاء ويفرك جيدا بالفرشاة بحيث يتغلغل في جميع ثنايا الحذاء ويترك لمدة ربع أو نصف ساعة على الأقل ثم يمسح وينظف بفوطة جافة.

كوتشي الجلد الملون

لايحتاج الكوتشي الملون سوى للتنظيف والتلميع من الخارج بقطعة قماش مبللة حتى يستعيد لونه ويتخلص من الأتربة التي عليه، كما يجب أن يغسل بالماء والصابون ثم يترك ليجف.

الأحذية القماش

يمسح الكوتشي القماش للتخلص من الأتربة الزائدة.

يوضع الكوتشي القماش في غطاء وسادة «كيس مخدة» صغير قديم ويترك ليغسل في الغسالة على دورة غسيل بماء دافئ مع وضع معطر ومنعم ملابس مع المسحوق، وتترك لتعمل دون تشغيل برنامج العصر.

يفضل وضع فوطة كبيرة أو اثنتين لمنع تخبط الأحذية داخل حلة الغسالة حتى لا تلحق الضرر بها.

تخرج الأحذية من الغسالة وتترك لتجف تمامًا في الشمس والهواء.