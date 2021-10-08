الامارات | سهير البابلي في أحدث ظهور لها: "احنا ممنوع عندنا البوس في البيت" ! فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن سهير البابلي في أحدث ظهور لها: "احنا ممنوع عندنا البوس في البيت" ! فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطفت النجمة سهير البابلي الأنظار في أحدث ظهور لها بعد ظهورها في مقطع فيديو طريف انتقدت فيه طرق التواصل بين الأشخاص في ظل انتشار فيروس كورونا.

وظهرت النجمة القديرة سهير البابلي معبرة عن استيائها من تقبيل الأشخاص لبعضهم البعض عند لقائهم، في ظل انتشار الفيروس، وعبرت عن استيائها على طريقتها الخاصة التي خطفت بها القلوب.

ولفتت سهير الأنظار بعفوية شديدة وهي تقول: "أنا مش بفهم ليه لازم نبوس ونبوس، ولو الناس ما سلمتش على بعض وباسوا بعض بيزعلوا ويتخاصموا، بطلوا تبوسوا بعض والله يا ولاد الفاصوليا لو اتخاصمتوا علشان ما بوستش وما عملتش، أوعوا ! ، انا عندي هنا في البيت ممنوع كل ده، مفيش حد عندنا بيبوس خالص".

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه سهير البابلي، مستعيدين ذكرياتهم مع النجمة الشهيرة وأعمالها الفنية، لتتباين التعليقات ما بين تعليقات عبرت عن دهشة أصحابها من تبدل ملامح النجمة القديرة، واخرى عبرت عن حبهم الشديد وعشقهم لها.

لكن أكثر ما لفت الأنظار في الفيديو هو ظهور علامات العمر على ملامح البابلي، فرغم انه لم يكن الظهور الأول لسهير مؤخرا، لكنه الاكثر وضوحا لعلامات التقدم في السن.

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