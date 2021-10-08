خبير: "دلتا" قد تكون المتحور الأخير لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

على الرغم من مرور ما يقارب العامين على ظهور فيروس كورونا حول العالم، غير إنه ما زال يشكل تهديدا على البشرية، في ظل تحوراته وسلالاته الجديدة.

ولكن الخبير يفغيني كونين، عضو الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم، والباحث الرائد في المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية التابع للمكتبة الطبية الوطنية لمعاهد الصحة الأمريكية، أوضح أن سلالة "دلتا" التي تهيمن حاليا بين سلالات فيروس كورونا المستجد، تعتبر بمثابة القاعدة لتطور هذا الفيروس، وقد تكون المتحور الأخير له.

وأضاف: "على مدى فترة من الوقت، حوالي شهرين، بقي متحور دلتا سائدا ومستقرا. ويبقى السؤال - هل سيتم استبدال هذا المتحور بآخر، أم أنه بات الشكل النهائي للفيروس؟ طبعا يجب علينا أن ندرك أن المسار التكيفي لأي كائن حي، بما في ذلك الفيروس، معقد للغاية. وهو يتضمن العديد من القمم والخيارات المختلفة. ولكن كلما زاد تمحور الفيروس وكلما زاد تكيفه لدى الجسم المضيف له، بات تطوره إلى الأعلى أكثر صعوبة، لتصبح أقل بكثير طرق انتقاله إلى شكل أعلى من العدوى".

وأوضح كونين، أنه في ظروف تطعيم السكان ضد فيروس كورونا، تنتقل إلى المقدمة، قدرة الفيروس على اختراق الدفاع المناعي المتشكل. وأشار إلى أن ظهور مثل هذه السلالات يترافق ببعض الصعوبات - من الصعب على الفيروس الحفاظ على قدرة عالية على الارتباط بالمستقبلات، وفي نفس الوقت "الهروب" من الأجسام المضادة، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

وقال: "من الصعب الجمع بين كل ذلك، وتبقى قليلة جدا فرص دلتا، لإنتاج طفرات قادرة على الصمود أمام الأجسام المضادة".

وأقر الخبير، بأنه لا يستطيع الجزم بأن الفيروس لن ينتقل إلى مستوى جديد من التطور، لكن العوامل المذكورة تشير إلى أن الوضع ليس في غاية السوء.