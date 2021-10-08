وصفة تساعد على علاج تقصف وقشرة الشعر.. مش هاتصدقيها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعانى بعض الفتيات من تساقط الشعر والتقصف والقشرة، بشكل مبالغ فيه دون معرفة أسباب ذلك وطرق علاجه دون التسبب في فقدان الشعر وسقوطه بشكل كبير.

قدمت ولاء جمال، خبيرة التجميل، وصفة بسيطة تساعد على علاج التقصف والتساقط والقشرة، كما ذكرتها في برنامج «هي وبس» على «سي بي سي سفرة».

وصفة بسيطة تساعد على علاج التقصف وتساقط الشعر

السكر البني

يعمل صنفرة للشعر مما يساعد على فتح المسام.

زبدة الشيا وزيت الجرجير وزيت الثوم

كلها زيوت طبيعية مثل زيت الثوم يحتوى على فيتامين سي يحفز إنتاج الكولاجين في الشعر وتنشيط الدورة الدموية.

وتابعت أن هذه العناصر تساعد على التخلص من قشرة الشعر، ويمكن الاعتماد عليها لمدة 5 جلسات للحفاظ على الشعر ومنع تساقطه والتخلص من القشرة بالإضافة إلى تغذية الشعر.

طرق طبيعية لعلاج تقصف الشعر

قناع الأفوكادو

يحتوى الأفوكادو على البروتين والأحماض الدهنية الأساسية مثل البيض، بالإضافة إلى فيتامين أ، وفيتامين د، فيتامين هـ، والماغنيسيوم وحمض الفوليك.

قناع الموز

يحتوى على مجموعة مختلفة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، فإن الزيوت الطبيعية وفيتامين أ، فيتامين ج، الحديد، الزنك، البوتاسيوم والموجود في الموز تجعل من الممكن استعادة المرونة الطبيعية للشعر وتقليل الكسر، قناع الموز عند وضعه على الشعر يمكن ترطيب الشعر وتنعيمه.