الرقية الشرعية للأطفال.. تعرفي على طريقتها الصحيحة

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

الرقية الشرعية للأطفال، أمر تبحث عنه الكثير الأمهات، اللاتي يخشين على أطفالهن، فالخوف من الحسد تخشاه معظم الأمهات على أطفالهن، فهو أمر لا يستهان به على الإطلاق، خاصة لذكره في القرآن الكريم، والأحاديث الشريفة التي حذرت منه، ناصحة بالأخذ بالأسباب والحفاظ على ذكر الله، والرقية الشرعية.

والرقية الشرعية تعد الدليل الأساسي على وجود الحسد، والمس، والتي يلجأ لها الشيوخ ورجال الدين للعلاج، فهي تحمي من أي أذى أو ضرر، كما أنها تحصن المسلم من كل ما يمكن أن يمسه.

والرقية الشرعية لاتتم إلا بشروط وضوابط، عليكي الحرص عليها جيدا كي تكون صحيحة في النهاية.

‏‏الرقية الشرعية للأطفال

‏‏وكانت دار الإفتاء المصرية، سلطت الضوء من قبل، على ضوابط الرقية الشرعية، والطريقة الصحيحة لها، وذلك من خلال مقاطع فيديو مصورة توضح فيها كيفية الرقية الشرعية.

كيف تتم الرقية الشرعية للأطفال؟

ووفقا لما ذكره الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فيديو بث على موقع «يوتيوب»، فإن الرقية تتم من خلال قراءة آية الكرسي، وسور الفاتحة والإخلاص والناس والفلق، وأدعية الصالحين.

وأكمل حديثه مؤكدا على ضرورة الدعاء، «اسألي الله أن يرفع البلاء، فالله يحب من يلح في الدعاء، ولا يقبل الدعاء من قلب غافل».

ونصحت دار الإفتاء المواطنين بضرورة إدمان ذكر الله وقراءة المعوذتين، وأذكار الصباح والمساء، مؤكدة أن النبي حصن نفسه من الحسد بقراءة المعوذتين.

وأشارت الدار لضرورة إرجاع الأمور السيئة إلى أسبابها في البداية، وهل يوجد سبب على سبيل المثال لعطل السيارة، بسبب إهمال أم أنه حسد؟. مؤكدة أنه لا ينبغي أن يُعمِل الإنسانُ جانبَ الأوهام والظنون في الناس، فلا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بإخوانه ويتهمهم بأنهم حسدوه لمجردِ مصادفةِ أحداثٍ تقع، قد لا يكون لها علاقة بمن يظن فيهم ذلك

ما هي قواعد الرقية الشرعية؟

وعن قواعد الرقية الشرعية، حددت دار الإفتاء عدة شروط وهي: الوضوء، ثم صلاة ركعتين بنية قضاء الحاجة، مرة قبل صلاة الفجر، ثم قراءة الرقية الشرعية، وبعد صلاة العصر، قراءة الرقية مرة أخرى، أي قراءتها مرتين في اليوم.

اختتمت الإفتاء عبر موقعها ضرورة الاستعانة بالتعوذات النبوية؛ مثل «اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، مع الإكثار من الدعاء لله عز وجل أن يصرف عنه السوء والعين والحسد، ولا حرج عليه في طلب الرقية من الصالحين».