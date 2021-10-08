«نيفين» حولت غرفة تربية الأرانب لـ«مزرعة»: جابولي أطباء بيطريين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مرت بظروف مادية ومعيشية صعبة، واستدانت من الجيران والأقارب، وواجهت مشكلة كبيرة فسعت بكل ما أوتيت من قوة لمواجهتها، وتزامن ذلك مع وجود مشروع «برايم» فى محافظتها المنيا، فتوجهت «نيفين عيد»، إلى المشروع، تطلب منهم الانضمام أملاً فى إيجاد فكرة مشروع لها، لا يتطلب مكانا وفى نفس الوقت لا يكلفها مبلغاً كبيراً.

انضمت الفتاة الثلاثينية للمدرسة الحقلية، وخضعت لتدريب قررت بعده أن يكون مشروعها هو تربية الأرانب، وبعد اختيار الفكرة، توجهت بها للمسئولين عن المشروع فوفروا لها أطباء بيطريين، خصصوا لها تدريباً إضافيا، وعن ذلك قالت: «بلغتهم إنى محتاجة أعمل مشروع تربية الأرانب، والمشروع خصص لي أطباء بيطريين علموني طرق التربية والمعاملة، ومعلومات عن أفضل أنواع الأعلاف، والسلالات الجيدة وطرق الوقاية من الأمراض والعلاج والتلقيح».

واجهت مشكلة فى التسويق.. والمشروع عرض منتجاتها في منافذ البيع

بعد خضوعها للتدريب، توجهت «نيفين» لمنزلها، وخصصت غرفة فوق السطوح، وقامت بتجهيزها بجميع الاحتياجات اللازمة لتربية الأرانب، وتابعت: «جهزت غرفة فوق سطح البيت، وزودتها بسقايات ميه وعلافات وبطاريات».

واجهت «نيفين» مشكلة، فبعدما أصبحت قادرة على تربية الأرانب، وأصبح لديها إنتاج وفير، وأضافت: «مع الوقت كان عندي مشكلة في بيع الأرانب، رجعت لهم فى برايم، وهناك قاموا بعرض منتجاتي في منافذ البيع الخاصة بهم بعد وضع القيمة المضافة وتغليفها فى علب شكلها جميل»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ساهمت فى زيادة الإقبال على منتجاتها، ووصل الأمر إلى قيام بعض الشركات بطلب كميات كبيرة منها.

زيادة الطلب على منتجات «نيفين» جعلتها تتوسع في تربية الأرانب، وقامت بإنشاء مزرعة أرانب، وأدخلت سلالات نادرة من الأرانب بالمشروع، وهو الأمر الذى أشاد به الصندوق الدولى للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة «الإيفاد» خلال زيارة المشروعات المدعومة من «برايم».