«عفهافة» مديرة ورئيسة رابطة مزارعين: «عشان أكفل أسرتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فقدت عفهافة جبر، من منشأة بديني بمحافظة المنيا، زوجها قبل 7 أعوام، تاركا لها قطعة أرض زراعية، ولم يكن أمامها وقتها خيار سوى العمل بالزراعة إلي جانب عملها كمديرة مدرسة كي تستطيع كفالة أسرتها، ونظراً لخبرتها القليلة في هذا المجال، بحثت عن حلول تساعدها للاستفادة من أرضها، وبعد فترة من البحث والسؤال، نصحها مجموعة من المهندسين الزراعيين بالتوجه إلي مقر مشروع «برايم»، وبالفعل التحقت السيدة الأربعينية بالمدرسة الحقلية التابعة للمشروع، حتي أتقنت المهنة، وأصبحت رئيسة رابطة الزراعيين في حوض أرضها.

«أنا مديرة مدرسة منشأة بديني تعليم أساسي، وأهتم بالزراعة بدرجة كبيرة رغم أني من 7 سنوات ما كنتش أعرف حاجة عنها، وأنا واحدة ست مكانتش عقبة أمامي لأني عندي إصرار وعزيمة».

الري المطور يزيد المحصول 30% ويقلل البذور الضارة

مواقف كثيرة تعرضت لها «عفهافة» أثناء زراعة أرضها، أبرزها عندما بدأت بإدخال الري المطور إلي أرضها، ونتج عنه تلف قطعة كبيرة من الأرض، ما جعلها تعترض علي المشروع، ولكن بعد تدخل المهندسين القائمين علي المشروع في «برايم»، واستخدامه بشكل صحيح، أصبحت من أشد المؤيدين له، وشجعت جميع المزارعين عليه»، مشيرة إلي أن الري المطور يزيد المحصول بنسبة 30%، ويحد من انتشار البذور الضارة.

بعد نجاح «عفهافة» في مشروع الري المطور، وانعكاسه علي زيادة الإنتاج، نتيجة تدريبها المستمر في المدرسة الحقلية، ومتابعة المهندسين المشرفين عليها من «برايم»، أصبحت السيدة الأربعينية مرجعا لجيرانها المزارعين، فجعلوها رئيساً لرابطة المزارعين في نطاق حوضها الزراعي، الذي يصل لنحو 30 فداناً، تملك منها هي فداناً ونصفاً.