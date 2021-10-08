سهير رمزي: أول جوازة ليا كنت عندي 16 سنة.. ومأخدتش راجل على ذمته واحدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة سهير رمزي، إن أول زيجة لها كانت عندما كان عمرها 16 عاما، وحينها اشترطت على زوجها الملحن حلمي بكر بأن يمكثا مع والدتها في الفيلا الخاصة بها، «أول زواج ليا كان الفنان حلمي بكر ووافق إنه يقعد معانا في البيت، وهو أول جوازة ليا، وهو الوحيد اللي وافق إنه يقعد معانا في البيت، وكنت أنا أول جوازة ليه».

رمزي: انفصلت عنه بعد عام لرغبتي في دخول مجال التمثيل

وأضافت سهير رمزي، خلال استضافتها ببرنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة «DMC»، اليوم الخميس، أنها تزوجته لمدة عام واحد فقط، وحينها انفصلت عنه لرفضه دخول عالم التمثيل، لافتة إلى أنها بعده جرى خطبتها من الفنان السوداني إبراهيم خان، ولكن الزواج لم يكتمل.

وأوضحت أنها بعد ذلك تزوجت من شخصية سعودية عربية مهمة لمدة 4 سنوات واشترطت عليه أن تستكمل مسيرتها الفنية، وبالنسبة لزيجتها الثالثة كانت من رجل أعمال كويتي يدعي أحمد المرة، واستمرت معه طيلة 5 سنوات، «أنا دلوقتي بقيت معمرة كتير عن الأول، ومخدتش حد على ذمته واحدة، وعمري ما كنت زوجة ثانية».

اتجوزت محمود قابيل سنة ومكنتش بغير عليه

وأكدت أن زوجها الرابع كان الفنان محمود قابيل ولم تكن تغار عليه أبدا، فقمة سعادتها كانت حين تعجب إحدى السيدات بزوجها، واستمرت معه عاما كاملا، مستطردة: «زواجي الخامس كان من رجل الأعمال المصري سيد متولي، وفضلت متجوزاه 8 سنوات، وحصل طلاق ورجوع كتير، وكان فيه راحة وحب».

وأشارت إلى أن زيجتها السادسة كانت من رجل أعمال سوري ولم تستمر معه أكثر من عام واحد، وزيجتها السابعة كانت من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وتزوجا لمدة 5 سنوت، «في الأيام الأخيرة كان بيشترط إنه يكون البطل اللي قدامي وأنا كنت شايفة الموضوع صعب شوية».

وتابعت أن زيجتها الثامنة كانت من علاء الشربيني، واستمر زواجهما حتى الآن 17 عام، «الله أعلم، أنا معرفش القدر مخبيلنا إيه، أنا أتمنى إننا نفضل مع بعض لآخر العمر ولكن القدر بتاع ربنا».

ماما دلتني على علاء جوزي بعد ما ماتت

واستكملت: «لما ماما توفيت في 2003 مكنتش أعرف علاء، وبعد وفاة ماما بـ6 أشهر لقيت واحدة قريبتي بتقولي ماما جاتلي في الحلم وبتعاتبني إني بعدت عنك وهي بعتتلك علاء، وساعتها مكنتش أعرف حد اسمه علاء، واتفاجئت بعد مكالمتها بشهور قابلت علاء واتجوزنا».

وواصلت: «اتقابلنا في عمرة وكان هو شريك في شركة السياحة واهتم بيا زيادة عن اللزوم، وكان بيفتحلي المطبخ مخصوص والأكل يطلع للأوضة مخصوص، ولما نزلت مصر طلعت معاه تاني رحلة حج، وكان هو موجود فيها ومسابنيش خالص، وكان لطيف وزوق وشدني أسلوبه وشياكته في معاملته ليا، ومكانش في دماغي الجواز خالص، بعدها عرض عليا الزواج وقولتله أنا موافقة».