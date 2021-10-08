سهير رمزي: «اكتشفت أن زوج والدتي مش أبويا بعد 10 سنين زواج»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت الفنانة سهير رمزي، أنها كانت تعامل زوج والدتها على أنه والدها لأنهما تزوجا وعمرها 6 شهور، فلم تعلم أنه ليس بأبيها إلا عندما كبرت ووصلت إلى سن العاشرة، وفوجئت بانفصالهما.

وقالت سهير رمزي: «كنت أسجل اسمه على أنه والدي على كراسات المدرسة، كان لديه 6 أبناء، ويعاملها كابنته، كان راجل طيب أوي، وفجأة صحيت من النوم لقيت ماما انفصلت عنه وعرفت ساعتها إنه مش بابا ولا دول إخواتي».

سهير رمزي: لم أستطع مواجهة زوج والدتي

وأضافت «رمزي»، خلال استضافتها ببرنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الخميس، أنها لم تستطع مهاتفة زوج والدتها بعد انفصالها عنه، «مكنش عندي القوة أني أواجه أو أقوله أنت أزاي مش أبويا، ولما كنت بصور في باريس عرفت أنه توفي ونزلت فورا لعزاه، قبل عزاه كنت بشوفه واشتغلت معاه وعملتله أفلام، وكنت باستمرار معاه وجنبه».

بحب اسم سهير بنت درية

وأشارت إلى أن والدتها انفصلت عن والدها الحقيقي وعمرها 42 عاما، ورفضت الزواج مرة أخرى من رجل آخر وآثرت أن تمكث على تربيتها، «لما رجعنا عيشنا مع أبويا فترة قبل الطلاق للمرة الثالثة مقدرتش أقوله ليه مكنتش بتسأل عني، وهو كان جامد أوي في عواطفه، ولو كان قالي وهو عايش أبطل شغل تمثيل كنت هطلع عن طوعه، وأكتر اسم بحبه سهير بنت درية، وماما بالنسبة ليا أمي وبنتي وتوأمي وكل حياتي».

وأوضحت أن الأب هو من ربي الطفل وعاشره وليس من أنجبه، لافتة إلى أنها لم تكن أبدا تحب تربية القطط، وعندما حصلت على قطة واحدة وصل عددهم حاليا لـ33 قطة، «العشرة دي مهمة جدا بالرغم أنهم مبوظين حياتي، ومبقدرش أطلع أسافر إلا لما بظبطلهم أمورهم».