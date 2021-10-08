البلوجر إيفون نبيل تعلن عودة أولادها وسرقة منزلها: «حتى اللحمة والفراخ خدوها» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يمر ساعات من استغاثها على حسابها الرسمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول منعها من أطفالها، ومنزلها، بسبب خلافها مع زوجها، إلا وعادت البلوجر الشهيرة إيفون نبيل، تكشف عن عودتها لمنزلها، والحصول على أولادها من جديد.

لايف جديد، لم يصل إلى 8 دقائق، كشفت من خلاله البلوجر الشهيرة «إيفون» تطورات ما حدث معها على خلاف القضية مع زوجها، التي اتهمته سابقًا بالتعدي عليها، وحرمانها من أطفالها، ومنعها من عملها، بل محاولات ضربه لها بالرصاص، مثلما اتهمته من قبل.

وأكدت البلوجر الشهيرة، إيفون نبيل، أنها استردت أطفالها بفضل رجال الشرطة، بل واستطاعت التمكين من منزلها، لكنها فوجئت بسرقة المنزل، من قِبل رجل وسيدتين.

إيفون نبيل داخل منزلها بصحبة أطفالها

وظهرت البلوجر الشهيرة، إيفون نبيل، داخل منزل الزوجية، وهو بدون أغلب الأجهزة والمنتجات، ولكن بصحبة أطفالها، مؤكدة عودتهم لها بعد الاستغاثة، بفضل جهود الشرطة: «بحب أشكر قسم الزيتون الحمد لله عيالي معايا لكن البيت مسروق»

وأضافت: «قررت أروح البيت اخد شوية حاجات، وأرجع عند ماما بالأولاد، لكن لقيت حاجات كتير اتسرقت».

لحمة وفراخ وميكرويف

وسردت إيفون نبيل، تفاصيل المسروقات التي تم الاستيلاء عليها: «خدوا الميكرويف، والديب فريزر، حتى باللحمة والفراخ، وخدوا الشامبوهات، والكريمات بتاعتي كلها، وهدوم وإكسسوارات وفلوس كمان».

مش هسيب البيت تاني واتمكنت منه

وأكدت إيفون نبيل، أنها استردت حقها في تمكين المنزل، مثل زوجها تمامًا: «اتمكنت منه، وكان قاعد هنا من شوية، ومش هسيبه تاني ليتسرق، الحمد لله أن ولادي معايا ومش مهم أي حاجة تانية».

وكانت إيفون نبيل قد استغاثت منذ ساعات من حرمانها من رؤية أولادها من قِبل زوجها وشقيقته.