متى يكون الشخير خطرا ويعرضك لـ"النوبة القلبية"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعد النوبة القلبية من أخطر الحالات التي قد يواجهها الأشخاص، نظرًا لكونها أحد أسباب الوفاة، لذلك من الضروري اكتشاف الأعراض مبكرًا للوقاية منها.

وتحدث النوبة القلبية بشكل مفاجئ مع منع وصول الدم إلى القلب، ما يؤدي إلى تلف عضلة القلب بشكل خطير يهدد حياة المريض، وفقًا لموقع timesnownews.

ومن الطبيعي أن يعاني الكثيرون من الشخير أثناء النوم، وقد يدل ذلك على الاختناق أو انقطاع النفس النومي، الذي يحدث عندما يتوقف الشخص عن التنفس للحظات قصيرة عدة مرات في الليلة أثناء نومه.

فبخلاف أنه يتسبب في تدمير دورة نومك وإيقاعك اليومي، فقد يؤدي الشخير إلى عواقب تهدد الحياة، كما تحذر جمعية القلب الأمريكية، التي أوضحت أيضًا أن الشخير هو ذلك الصوت المزعج الذي يحدث عندما يمر الهواء بأنسجة مرتخية في حلقك أثناء النوم.

بينما يعد انقطاع النفس النومي اضطراب يبدأ فيه تنفس الشخص ويتوقف بشكل متكرر أثناء النوم، فإن ليس كل مصابا بالشخير يعاني من توقف التنفس أثناء النوم.

ويعاني واحد من كل خمسة بالغين من انقطاع النفس النومى الخفيف على الأقل، كما يقول تقرير جمعية القلب الأمريكية إنه يصيب الرجال أكثر من النساء.

وبأي حال يجب عليك الذهاب إلى الطبيب ومعرفة ما إذا كان من الممكن أن تتأثر بانقطاع التنفس أثناء النوم، ويرتبط توقف التنفس أثناء النوم بارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب والسكتة الدماغية وفشل القلب.

فيما يتعلق بصحة القلب، نسمع الكثير من الحديث عن ارتفاع ضغط الدم والسكري والتوتر والنظام الغذائي السيئ ونمط الحياة وما إلى ذلك من الأسباب المعتادة، عامل الخطر الذي نادرًا ما يتم الحديث عنه هو الشخير المفرط، الذي يعيق مرور الهواء ويسبب انقطاع النفس أثناء النوم.

وفقًا لمايو كلينك، "انقطاع النفس النومي هو اضطراب نوم خطير محتمل حيث يتوقف التنفس ويبدأ بشكل متكرر، إذا كنت تصدر صوت شخير عالٍ وتشعر بالتعب حتى بعد نوم ليلة كاملة، فقد تكون مصابًا بانقطاع التنفس أثناء النوم ".

-مخاطر الشخير أكبر من التدخين والضغط النفسي:

أشارت نتائج الدراسة إلى أن الشخير عامل خطر أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية مقارنة بالتدخين أو زيادة الوزن أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

يحدث انقطاع النفس الانسدادي النومي، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للحالة، بسبب انهيار أو انسداد مجرى الهواء العلوي أثناء النوم، ويمكن أن يؤدي عدم علاج انقطاع النفس النومى إلى ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب والسكري والسمنة.

في الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، يمكن أن تؤدي كمية الدهون في حلقهم إلى تفاقم المشكلة، إذ يقول بعض الخبراء إن ارتباطه بالسمنة يمكن أن يكون جزءًا من حلقة مفرغة، حيث يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم الذي يسببه إلى المزيد من السمنة، مما يؤدي بدوره إلى حدوث هذه الحالة.

متى تذهب إلى الطبيب

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بانقطاع النفس النومي، فاستشر طبيبك، فيمكن أن يخفف العلاج من الأعراض وقد يساعد في الوقاية من مشاكل القلب والمضاعفات الأخرى.

وقد يكون الطبيب أيضًا قادرًا على معرفة ما إذا كانت هناك مشكلات أخرى غير مشخصة تتعلق بصحتك، مثل مشاكل الكبد، أو متلازمة التمثيل الغذائي، أو داء السكري من النوع 2.