فيفي عبده تكشف عن أول وجهة لها بعد جائحة كورونا: مهرجان رقص (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بإطلالة تشبه نفس الإطلالة الأخيرة، التي ظهرت بها في أحدث ظهور لها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، ظهرت الراقصة فيفي عبده، مُجددًا في مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» تتحدث عن وجهتها المقبلة، والأولى عقب جائحة فيروس كورونا المستجد.

فيفي عبده: انتظروني في إيطاليا

وقالت الراقصة عبر مقطع الفيديو: «هكون أول مرة بعد الكورونا في إيطاليا، عشان مهرجان الرقص الشرقي، مبسوطة إني هشوف الراقصات في إيطاليا، أشوفكم هناك ومتحمسة أوي».

وعلقت فيفي عبده، على المقطع المنشور: «Ciao from Italia مساء الفل أنا لسة واصلة إيطاليا لحضور وتكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا».

فيفي عبده تتصدر التريند بعد إثارتها الجدل في برنامج نزار الفارس

وكانت الفنانة والراقصة فيفي عبده تصدرت التريند بعد إثارتها الجدل في برنامج نزار الفارس، بسبب تصريحاتها المثيرة عن مهنتها والموت والحياة، والسحر.

وكان نزار الفارس، سألها عن موقفها من وضع كلمة «الراقصة»، قبل اسمها على قبرها، لترد الأخيرة «ماينفعش، إزاي تحط الراقصة، هو أنا هروح بلقبي كراقصة، أنا يمكن أكون غلطانة إني بقول يارب أنا بحب الرقص، بس ربنا هو اللي بيحاسب مش حد تاني، ومش هخلي حد يحطلي لقب على مدفني».

وعن طقوسها اليومية، كشفت فيفي عبده، عن حرصها للتمسك بالقرآن الكريم: «أنا قبل ما بعمل أي حاجة بقرا قرآن، حتى قبل ما بطلع من بيتي، كل واحد حسابه بينه وبين ربنا، لازم أقرأ قرآني اللي أنا حسيت إني حصنت نفسي بيه».