بعد تحذير الصحة من تبادل استخدام زجاجات المياه.. طبيبة: احذروا هذه الأعراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

أكدت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، أنه يمكن انتقال فيروس كورونا عن طريق الفم فهو أول أساس نقل العدوى عن طريق مشاركة استخدام زجاجات المياه، وأول الأعراض يمكن ظهورها على الجهاز الهضمي مثل القيء والالتهابات والإسهال ثم الانتقال إلى مشاكل الجهاز التنفسي.

كانت وزارة الصحة، حذرت طلاب المدارس من المشاركة في استخدام زجاجات المياه أثناء الشرب خوفًا من انتقال الفيروس.

وجبات غذائية مفيدة للطلاب في ظل كورونا

وأضافت أثناء حديثها لـ «هُن»، ضرورة اختيار الوجبات الغذائية المفيدة في ظل فيروس كورونا لطلاب المدارس، ومن ضمن هذه الوجبات التي تساعد على تقوية المناعة:

الجذر.

الزنك الموجود في المكسرات لاحتوائها على أوميجا 3.

البروتين.

الدجاج المدخن.

الجرجير.

التونة.

البيض.

اشتراطات صحية للوقاية من فيروس كورونا عند العودة للمدارس

الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي بالماء والصابون.

ممارسة الرياضة لأهميتها للجهاز المناعي والتنفسي.

أطعمة تزيد مناعة الأطفال

توجد بعض الأطعمة التي تعمل على زيادة مناعة الأطفال منها كما ذكرها موقع «Web Md».

السلمون واللحم الأحمر وصفار البيض

من العناصر المفيدة لأجسام الأطفال ويساعدان على تقوية الجهاز المناعي لاحتوائهما على فيتامين «د».

الموز والشوفان والحليب حبوب الصويا، من العناصر التي تمد الجسم بالطاقة، وتحسن مستوى المناعة لاحتوائهما على فيتامين «ب».

ومن الطرق الأخرى التي تساعد على تقوية المناعة النوم الجيد، التخلص من التوتر والقلق، استخدام المكملات الغذائية التي تمد الجسم بالعناصر التي يحتاج إليها.