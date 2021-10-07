طبيبة توضح طرق تعامل الأمهات مع نوبات غضب الأطفال: سيطري على نفسك أولا

القاهرة - سمر حسين - ماما

تتعرض بعض الأمهات لمواقف محرجة أثناء التعامل مع نوبات غضب الأطفال، خاصة في الأماكن العامة حيث تتعال صرخات وبكاء الطفل مما يشعر الأم بالإحراج من هذه المواقف، وتوجد خطوات بسيطة يمكن اتباعها للتعامل مع نوبات غضب الأطفال.

طرق تجنب نوبات غضب الأطفال

أوضحت خبيرة سلوك الأطفال إليزابيث أوشيا، أن هناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها لمحاولة منع الطفل من الدخول في نوبات الغضب منها التحدث مع الطفل وأسباب الغضب المفاجىء الذى يصاب به.

وتابعت أن محاولة تحفيز الطفل عند تجنب نوبات الغضب من الأمور التي تساعد على تنمية سلوك الطفل، مع ضرورة طرح مجموعة من الأسئلة التي تساعد على تنمية مهارات الطفل وتشغله مما يجعله في حالة نفسية مستقرة، بحسب ما ذكرته لـ صحيفة «ميرور» البريطانية.

يجب على الأمهات التفكير في عدم ترك الطفل يشعر بالتعب أو الجوع الشديد وتجنب الأشياء التي قد يمكن أن تسبب نوبة غضب لديه، كما يجب ملاحظة العلامات الصغيرة التي تظهر على الطفل، وتشير إلى اصابته بنوبة غضب وحينها يفضل تشتيت انتباه أو حثه على القيام بشىء مختلف.

أكدت على ضرورة محاولة إعطاء الطفل الكثير من الاهتمام مقابل السلوك الجيد، ومنحه الكثير من الثناء عندما يتحكم في عواطفه.

طرق التحكم في انفعالات الأطفال

التزام الهدوء

على الآباء البقاء هادئيين عندما يغضب أبناؤهم، ومن أفضل الطرق التي تساعد على ضبط الانفعالات التحكم في التصرفات وردود الأفعال والسيطرة على المشاعر لخلق شعور من الانضباط وتحمل المسؤولية.

اختيار طريقة التعامل

تختلف الطرق التي يعود بها الأطفال لتوازنهم كما تختلف الطريقة التي يتبعها الآباء للتخفيف من حدة الانفعالات، لذلك يجب اختيار الطريقة التي تناسب كل طفل.