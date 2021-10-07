الامارات | الأقمار الصناعية تلتقط صورا غريبة ومذهلة أعلى بركان لابالما.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن الأقمار الصناعية تلتقط صورا غريبة ومذهلة أعلى بركان لابالما.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت الأقمار الصناعية مشهدا غريبا من الفضاء لموجات جاذبية في السماء نتجت عن استمرار اندفاع الحمم البركانية من فوهة بركان كامبر فيجا في جزيرة لابالما الإسبانية.

التقطت الأقمار الصناعية صورا للحظات رصدت أعلى البركان من الفضاء، حيث اندفعت الحمم من باطن الأرض مترافقة مع أعمدة الدخان الكثيف الذي تصاعد في السماء مشكلا مشهدا مثيرا لأمواج قيل إنها ناتجة عن موجات جاذبية.

وبحسب المقال المنشور في مجلة "scitechdaily" العلمية، صعد من فوهة البركان عمود من الرماد باتجاه الفضاء وشكل هذه الحلقات.

وفقا لمركز "تولوز" الاستشاري للرماد البركاني، وصل ارتفاع العمود إلى 3 كيلومترات في 4 أكتوبر، الأمر الذي شكل خطرا على الطائرات في منطقة.

والتقط المشاهد الرائعة للموجات الغريبة التي أنتجتها أعمدة الدخان، القمر الصناعي "Aqua" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، حيث تظهر التموجات الغريبة التي شكلت حلقات دائرية فريدة في الفضاء.

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