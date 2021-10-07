لمرضى البنكرياس.. أطعمة تقتل الخلايا المهمة لجسمك وأخرى يفضل تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يمكن أن يكون لما تأكله تأثيرا كبيرا على ما تشعر به، خاصة إذا كنت مصابًا بالتهاب البنكرياس وهي حالة تحدث عندما يصبح العضو الذي ينتج إنزيمات الجهاز الهضمي ملتهبًا.

مع التهابه، لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من الإنزيمات الهضمية التي تساعد على امتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة التي تتناولها.

وبمرور الوقت، تُصاب بسوء التغذية وتبدأ في فقدان الوزن دون أن تعرف السبب، يمكن لنظام مختلف أن يسهل على البنكرياس أداء وظيفته.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أسواء الأطعمة التي تضر بصحتك والتي يجب الابتعاد عنها في أسرع وقت، وذلك كما ذكر في موقع "health".

أسوأ الأطعمة:

كلما أمكن، ابتعد عن الأطعمة المقلية أو كاملة الدسم، وكذلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، منها:

- اللحوم الحمراء

- اللحوم المصنعة (البرجر والسوسيس)

- البطاطس المقلية

- البطاطس الشيبس

- المايونيز

- الزبدة

- ألبان كاملة الدسم

- المعجنات

- المشروبات السكرية

ما السبب الذي يجعل هذ الأطعمة ضارة؟

يعالج البنكرياس معظم الدهون التي تتناولها لذلك، كلما أكلت أكثر، زادت صعوبة عمله، كما أن الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات البسيطة تزيد أيضًا من مستويات الدهون الثلاثية، وهذا يزيد من كمية الدهون في الدم ويزيد من خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد.

وتشير الأبحاث إلى أن اللحوم المصنعة والحمراء تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، لذلك حاول أن تبتعد عنها إذا كنت تعاني من مشاكل فيه.

أفضل الأطعمة لعلاج التهاب البنكرياس:

إن النظام الغذائي الصديق له غني بالبروتين من اللحوم الخالية من الدهون ومنخفض في الدهون الحيوانية والسكريات البسيطة.

يجب أن تأكل الكثير من:

- الخضروات

- الفاكهة

- الفول والعدس

- منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية منه (حليب اللوز أو الكتان).

- الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الخضروات الورقية الداكنة والتوت الأحمر والبطاطا الحلوة والعنب والجزر وعين الجمل والرمان.

- الأفوكادو وزيت الزيتون والأسماك الدهنية والمكسرات والبذور، شرط التناول باعتدال.

لماذا هذه الأطعمة مفيدة؟

التركيز على الخضار والفواكه يحد من تناول الكوليسترول ويزيد من الألياف، هذا يقلل من خطر الإصابة بحصوات المرارة أو ارتفاع الدهون الثلاثية، والتي تعد من بين الأسباب الرئيسية لالتهاب البنكرياس الحاد، وتحارب مضادات الأكسدة الجذور الحرة في جسمك، مما يساعد على تقليل الالتهاب.