6 أضرار لـ طقطقة الأصابع.. وإليك كيفية تجنب هذه العادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

اعتاد الكثير من الأشخاص على "طقطقة الأصابع"، خاصة في حالات التوتر والغضب، ولكن للقيام بهذه العادة الكثير من الأضرار الصحية، نستعرضها لكم وفقا لـ "healthline".

أسباب اتباع البعض هذه العادة:

- بعض الأشخاص يحبون سماع صوت فرقعة مفصل الإصبع.

- يعتقد العيد أن فرقعة مفاصل أصابعهم توفر مساحة أكبر في المفصل، ما يخفف التوتر ويزيد من الحركة

- بمجرد أن تبدأ في فرقعة مفاصل أصابعك لأي من هذه الأسباب، فمن السهل الاستمرار في فعل ذلك حتى يحدث دون حتى التفكير في الأمر، وعندما تجد نفسك تقوم بطقطقة مفاصل أصابعك دون وعي عدة مرات في اليوم، تصبح هذه عادة.

الآثار الجانبية؟

- تشقق مفاصل أصابعك.

- الآم الأصابع.

- التورم.

- تغيير شكل المفصل.

- إصابة الأربطة حول المفصل.

- انتفاخ المفاصل.

نصائح لوقف القيام بذلك؟

- فكر في أن القيام بذلك، يؤدي إلى كسر مفاصل أصابعك.

- ابحث عن طريقة أخرى لتخفيف التوتر، مثل التنفس العميق أو ممارسة الرياضة أو التأمل.

- اشغل يديك بمسكنات التوتر الأخرى، مثل عصر كرة الضغط.

- ارتدِ رباطًا مطاطيًا على معصمك وقم بفكه عندما تكون على وشك التفكير في فرقعة أصابعك.

متى يجب استشارة الطبيب؟

عندما تشعر أن إصبعك ملتويًا أو منتفخا، يجب أن ترى طبيبك فورا، وإذا لاحظت أن مفاصلك مؤلمة أو منتفخة أثناء فرقعة مفاصل أصابعك، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب حالة كامنة ويجب أن يتم تقييمها من قبل طبيبك.