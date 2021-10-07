6 إشارات تعني نقص البروتين في جسمك.. منها الشعور بالتعب المستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تعتبر البروتينات هي اللبنات الأساسية للجسم وهي واحدة من العناصر الغذائية الأساسية الضرورية لعدد من الوظائف، وعندما يتعلق الأمر بنقصها، يبدأ جسمك في إرسال بعض الإشارات التي يمكن التعرف عليها بسهولة.

فيما يلي، 6 إشارات يرسلها جسمك تشير إلى انخفاض مستويات البروتين في جسمك، وفق ما أورد موقع "reader digest".

- الشعور بالتعب المستمر والإرهاق:

إن الشعور المستمر بالتعب هو أول علامة على نقص البروتين، وعدم الحصول على ما يكفي منه يقلل من الطاقة في جسمك مما يجعلك تشعر بالخمول، حيث يعمل كوقود لجسمك وعندما تنخفض مستويات البروتين لديك، سيقوم جسمك بتفكيك العضلات للحصول على المزيد منه، ما يؤدي إلى فقدان كتلة العضلات، والإصابة بهشاشة العظام.

- ضعف العضلات:

إذا كنت لا تأكل ما يكفي من البروتين لتغذية أنسجة جسمك بالكمية اللازمة من الأحماض الأمينية "الأجزاء الفرعية الصغيرة من البروتين"، فلن يكون أمام جسمك خيار سوى البدء في تكسير عضلاتك للحصول على الأحماض الأمينية، ما قد يساهم في ضعف العضلات.

- تساقط الشعر:

يتكون الشعر بشكل أساسي من البروتين؛ لينمو ويظل بصحة جيدة، لذا إذا كان الجسم محرومًا من البروتين في نظامك الغذائي، يؤدي إلى تساقط الشعر أكثر من المعتاد.

- الإصابة بالمرض كثيرا:

غالبًا ما يتطلب الوقاية من الزكام أكثر من مجرد الالتزام بعادات صحية جيدة ونوم ساعات كافية، فالتغذية الجيدة هي المفتاح أيضًا، حيث يعتمد جهاز المناعة على الوقود المناسب ليعمل بشكل صحيح، وقد أشارت دراسة نُشرت في Progress of Food and Nutrition Science، إلى أن النقص في البروتين يؤدي إلى فقدان الخلايا التائية، التي تساعد في محاربة الجراثيم، ونتيجة لذلك، لا يستطيع الجهاز المناعي التخلص من البكتيريا أو الفيروسات أيضًا، وبالتالي الإصابة بالمرض كثيرا.

- انتفاخ الساقين والقدمين بشكل غير متوقع:

إذا كنت لا تستهلك البروتين، فقد تجد نفسك عرضة لاحتباس السوائل حول الساقين والقدمين، حيث تساعد البروتينات على الاحتفاظ بالملح والماء في الأوعية الدموية؛ وبدونها يمكن لهذه السوائل أن تتسرب إلى الأنسجة المحيطة وتسبب الانتفاخ.

- ضارة بصحة البشرة:

يمكن أن يؤدي نقص البروتين في بعض الأحيان إلى التهاب الجلد، أو تهيج الجلد، خاصة في الجزء الخلفي من الفخذين والأرداف، كما يؤدي نقص بروتين معين في الحاجز الواقي للبشرة، إلى جعل الجلد أكثر عرضة لمسببات الحساسية والمهيجات الأخرى.