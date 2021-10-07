ميس عبد الهادي: «شعري طبيعي ولا أستخدم خلطات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحدثت الطفلة الفلسطينية ميس عبد الهادي، التي ألقت الشعر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركتها في الندوة التثقيفية تحت عنوان «العبور إلى المستقبل»، بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، أمس الأربعاء، عن تعاملها مع شعرها، مؤكدة أنه طبيعي ولا تستخدم أي مستحضرات لتجميله، «مستحيل ماما تخليني أقصه، ومقصتهوش إلا مرتين».

بداية موهبة الإلقاء

وأضافت ميس خلال حوارها ببرنامج «8 الصبح» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، من تقديم الإعلامية داليا أشرف، أنها بدأت إلقاء الشعر في مرحلة رياض الأطفال.

وسلطت الضوء على دور والدتها في تطوير موهبتها الشعرية، وقراءة القرآن الكريم، لذلك فإنها تتميز بالطلاقة في التحدث باللغة العربية الفصحى، لافتةً إلى أنها كانت فخورة بالمشاركة في احتفالات الأمس، حيث ألقت قصيدتها في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «وصلت رسالة مفادها أن الفلسطينيين يحبون مصر وجيشها وشعبها، وصاحب كلمات قصيدة عزيز على القلب أكتوبر شاعر أردني من أصول فلسطينية».

ميس: نحب مصر وجيشها وشعبها بالفطرة

وتابعت الطفلة الفلسطينية: «أشكر الرئيس السيسي على دعمه دائما للقضية الفلسطينية، وبخاصة الدعم الأخير في الحرب على غزة، وفخورة جدا بأن مصر كانت أول دولة عربية تساعدنا في الحرب على غزة، فأنا أعشق مصر وحبها يجري في دمي، وولدنا في فلسطين ونحن نحب مصر وجيشها وشعبها بالفطرة».

وأشارت إلى أنها زارت مصر منذ 3 سنوات عندما كانت عائدة من تونس بعد حصولها على المركز الثاني في المهرجان الدولي للشعر، وذلك في إلقاء الشعر على مستوى الوطن العربي، موضحةً أن هذه الزيارة استمرت 3 أيام: «كنت أتمنى أن تكون 3 سنوات، وللأسف لم أستطع زيارة أماكن كثيرة لكنني زرت الأهرامات وأسواق مشهورة مثل خان الخليلي وقلعة محمد علي».

وأشارت إلى أن لديها 3 أشقاء بنات وأخ يدعى وسيم عبد الهادي، وهو فنان ويتمنى أن يصبح فنانا عالميا ويوصل رسالته.