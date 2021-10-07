نصائح للحفاظ على نشاطك وحيويتك خلال الخريف

القاهرة - سمر حسين - صحة

كل الأنشطة تكون أسهل قليلا خلال فصل الصيف، وعلى العكس ينخفض النشاط في الشتاء والخريف، إذ يميل الناس إلى الاسترخاء قليلا أثناء أداء المهام المطلوبة، ربما لقصر طول النهار وبرودة الطقس، ما يضيع فرصة الاستمتاع بكثير من الأنشطة المهمة التي تساهم في الحفاظ على لياقتك خلال الأشهر الباردة.

ويقدم الموقع الأمريكي «مديسين» المتخصص في المجال الطبي، مجموعة من النصائح المهمة، التي تساهم في الحفاظ على البقاء نشطا خلال فصل الخريف.

نصائح للبقاء نشطا خلال الخريف

ممارسة الرياضة

فترة تغير الفصول، بمثابة وقتًا جيدًا للتركيز على أهداف الصحة وممارسة الرياضة، ويعتبر الخريف، موسما رائعا للمشي، خاصة أنه من التمارين التي لا تتطلب الكثير من التحضير، وإذ أردت البحث عن مزيد من المتعة من خلال الأنشطة البدنية، فالجري والذهاب إلى الجيم من الأمور الأكثر فعالية في هذه الحالات.

يمكنك أيضا الاشترك في رياضة العطلات، مثل: السباقات ومجموعات الدراجات، والمشي، ولعب كرة القدم، لأن ذلك يزيد من الالتزام ببرنامج التمرين، وسيحفزك اللعب مع الأصدقاء أو العائلة أكثر، وبإمكانك زيادة المتعة، من خلال البحث عن حديقة محلية، بها مسارات للمشي أو الجري أو ركوب الدراجات أو الصيد في الأنهار، كما أن الأعمال المنزلية في الخريف تكون ممتعة، وتمنحك النشاط اللازم.

الاهتمام بالصحة العامة

شرب كمية كافية من المياه، تساعد على تحسين صحتك العامة بشكل كبير، بالإضافة إلى أن الأطعمة التي تعكس ألوان الموسم، تكون أكثر فائدة لأجسامنا، ويشتهر الخريف بأنه موسم الأطعمة البيضاء، مثل الكمثرى والفجل والبصل والثوم والفاصوليا البيضاء والقرنبيط واللفت.

وتحتوي الأطعمة البيضاء على نسبة عالية من الأليسين، ما يقلل من نسبة السكر في الدم، كما أن لها خصائص قوية مضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة، تدعم الرئتين والأمعاء الغليظة، إذ يمكنك أيضا تناول القرع والبرتقال والجزر والليمون وما إلى ذلك.