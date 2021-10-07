إيفون نبيل تستغيث من جديد: جوزي استغل مرضي وخد عيالي مني (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد أسابيع من التزام الصمت، عادت البلوجر إيفون نبيل من جديد، تتحدث عن قصة خلافاتها مع زوجها في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كاشفة عن آخر التطورات في أزمتهما، وقصة منعه من التواصل مع أطفالهما.

«اللايفات اللي ماحبش أعملها بقت كتير أوي، صدقوني كنت واخدة قرار، إلا لو حاجة تخص العيال، المشكلة ماكنتش أتخيل إنها بالسرعة ديه»، بعبارات غاضبة وبنبرة متأثرة، بدأت البلوجر إيفون نبيل، الحديث في البث المباشر، التي كتبت عنوانه: «بلاغ للنائب العام.. لأني مش عارفة إيه اللي هيحصل مع ولادي».

إيفون نبيل تروي قصة منعها من رؤية أولادها

قالت البلوجر إيفون نبيل، وهي تبكي بشدة، وتسترسل في سرد التفاصيل: «اللي حصل الفترة اللي فاتت، رجعت بيتي تاني أنا والعيال، والباص بتاع المدرسة بيجيلهم بدري، لحد ما جالي كورونا، زوجي طلب يشوف العيال، حسيت يومها بصداع وتكسير في الجسم وسخونة، كلمته خلي العيال معاك وتقريبا عندي كورونا، أهله ساكنين في نفس العمارة، ولما كشفت طلع عندي كورونا، وتاني يوم بيقولي كفاية بقى هاجي أقعد في البيت، ورفضت وقولتله في مشكلة مش هينفع أقعد معاك، وسبت البيت ومشيت بعد ما كلمت أخويا، ومكنش عايزني أمشي، ومارضيش يخليني أخد باقي حاجتي».

زوجي خد ولادي مني

أضافت إيفون نبيل، خلال البث المباشر: «بعد كورونا، بكلمه لأن العيال عندهم امتحانات وخفيت، عايزة أرجع البيت، نزلي العيال وحاجات المدرسة، قالي ترجعي فين، الشقة، لا تقعدي في البيت إيه أنا قاعد في البيت، رفض أخد حاجتي، وقالي كفاية شنطة هدومك، روحي للقانون».

واختتمت: «قولتله عايزة العيال، راح مكلم أخويا قاله أنا عامل محضر بحوزة العيال بناء على رغبة الأم، وأنا مامضيتش له على حاجة، وقاله لو عايزة تستلمهم تلجأ للقانون، إما عن طريق القسم أو تلجأ للنيابة».