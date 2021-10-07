الامارات | سائق "توكتوك" يدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بطريقة غريبة.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن سائق "توكتوك" يدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بطريقة غريبة.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك صفحة غينيس للأرقام القياسية على انستغرام بانتظام مقاطع الفيديو والصور التي تعرض العديد من الأرقام القياسية العالمية المذهلة.

وشاركت الصفحة، أمس، مقطعًا منذ عام 2016 لسائق "توكتوك" (ريكشو) هندي يعمل في منطقة تشيناي الهندية يقود سيارته ذات الثلاث عجلات على عجلتين.

ويُظهر الفيديو السائق جاغاثيش وهو يقود "التوكتوك" ذات الثلاث عجلات على عجلتين لمسافة 2.2 كيلومتر. انتشر الفيديو على نطاق واسع، وأذهلت الحيلة المذهلة والغريبة الناس.

عند مشاركة الفيديو ، كتبت الصفحة الرسمية لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، أن سائق "التوكتوك" جاغاثيش من تشيناي في الهند سجل مسافة طويلة بحركة بهلوانية من خلال قيادة التوكتوك" على عجلتين فقط.

والجدير بالذكر أن جاغاثيش قد حقق الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأبعد مسافة في عربة يد على عربة يد آلية. وقال جاغاتيش "لم أعتقد أبدًا أن هذا السجل يمكن تحقيقه، لكن أنا راضٍ".

وفقًا لبيان "غينيس ريكورد"، كان على جاغاثيش البقاء على عجلتين فقط لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد ، لكنه سجل رقمًا قياسيًا من خلال قيادة "التوكتوك" ذات العجلات الثلاث لمسافة 2.2 كيلومتر على عجلتين.

ويقول جاغاثيش: "أنا أستمتع بفعل ذلك، لا شيء آخر يثيرني أكثر من الأعمال المثيرة التي أقوم بها بسيارتي. وهذا يذهل الجميع، حيث يتوقف المتفرجون ويرونني في رهبة وأنا أقود التوتوك على عجلتين"، مضيفًا أنه يحب التشويق عندما يتسابق على عجلتين.

منذ أن تمت مشاركته، انتشر الفيديو على نطاق واسع وحصل على أكثر من 388،741 مشاهدة والعديد من التعليقات.

وكتب أحد المستخدمين: "تم العثور على مخرجFast And Furious 10 "، بينما علق آخر: "يمكن فقط للهنود القيام بذلك."

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