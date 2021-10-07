تساعدك على إنقاص الوزن.. أطعمة منخفضة السعرات الحرارية وتشعرك بالشبع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يلعب النظام الغذائي وممارسة الرياضة دورًا مهمًا للغاية، بالنسبة للأشخاص الذين يتطلعون إلى التخلص من بعض الكيلوجرامات الزائدة بالجسم.

وتعتبر مراقبة السعرات الحرارية أحد أهم أجزاء فقدان الوزن، ويمكن للأطعمة الخالية من السعرات الحرارية أن تلعب دورًا رئيسيًا.

إليك بعض أفضل الأطعمة الخالية من السعرات الحرارية التي يمكن أن تجعلك تشعر بالشبع وتفقد الوزن في نفس الوقت، وفقا لما ذكره موقع timesofindia.

البروكلي

من أكثر الأطعمة الصحية في العالم، ومصدر غني بالألياف ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامينات A و C و E و K و B يحتوي على نحو 2.6 جرام من الألياف و34 سعرة حرارية فقط لكل 100 جرام، ما يجعله غذاءً رائعًا لفقدان الوزن، مع نحو 89 في المائة من محتوى الماء.

ويساعدك البروكلي على الشعور بالشبع لفترات أطول من الوقت، ما يحافظ على الأطعمة غير الصحية ويساعد في رحلة إنقاص الوزن.

الجزر

من الأطعمة المغذية للغاية، ويمكن طهيه أو تناوله نيئًا، فهو غني بفيتامين أ ومليء بالألياف، وهو مفيد لفقدان الوزن.

عندما يتعلق الأمر بالسعرات الحرارية، فإن الكوب الواحد يحتوي على 53 سعرة حرارية فقط (128 جرامًا)، بالإضافة إلى ذلك فهو مفيد لبصرك.

الكرفس

غذاء مرطب للغاية يحتوي على نحو 95٪ من الماء، فهو طعام لا يحتوي على أي سعرات حرارية تقريبًا، ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويعمل على إنقاص الوزن.

ويحتوي 100 جرام من الكرفس على 16 سعرة حرارية فقط، إلى جانب احتوائه على العديد من الفيتامينات التي تساعد كمضادات أكسدة طبيعية.

الكالي

من بين جميع الخضار الورقية الخضراء، يحتوي الكالي على مخزون غني من المغذيات الدقيقة (فيتامينات أ ، سي ، ك ، المنجنيز وأكثر)، ما يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

ويحتوي 100 جرام منه على حوالي 50 سعرة حرارية، و2 جرام ألياف، و84.5٪ ماء، والتي قد لا تبدو مثيرة للإعجاب، ولكنها يمكن أن تساعد في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن بشكل رائع.

الجرجير

مليء بالكالسيوم والحديد والبوتاسيوم، عندما يتعلق الأمر بالسعرات الحرارية، فإنه يحتوي على حوالي 5 سعرات حرارية لكل كوب أي 20 جرامًا من هذه الخضار الورقية الخضراء الداكنة، وهي غنية بالبروتينات والأحماض الدهنية ومعبأة بالماء، إلى جانب كل هذه الفوائد، يعتبر الجرجير أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامين A و C و K ، ما يساعد على تعزيز مناعتك وتجلط الدم.

التفاح

يعتبر فاكهة مغذية للغاية وصحية تحتوي على نحو 57 سعرة حرارية وما يقرب من ثلاثة جرامات من الألياف في 125 جرامًا من التفاح.

التفاح ممتلئ للغاية وهو رائع للأشخاص الذين يتطلعون إلى التخلص من بعض الكيلوجرامات.

إلى جانب ذلك، من المعروف أيضًا أن التفاح يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ويعزز صحة الجهاز الهضمي، ويقال إن القناة الهضمية الصحية بدورها تساعد في إنقاص الوزن.

الفراولة

إذا كنت ترغب في تناول الطعام بين الحين والآخر، يجب أن تكون الفراولة أحد الوجبات الخفيفة.

الفراولة تكاد يكون خالية من السعرات الحرارية في الطبيعة، ومع ذلك، تحتوي أنواع مختلفة من الفراولة على كميات مختلفة من السعرات الحرارية.

يحتوي كوب الفراولة على حوالي 48 سعرة حرارية، بينما يحتوي 100 جرام من التوت الأسود على 43 سعرة حرارية، نصف كوب من الفراولة يحتوي على حوالي 40 سعرة حرارية.