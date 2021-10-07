كيف تؤثر المشروبات الغازية على الحيوانات المنوية للرجل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تؤثر الأطعمة والمشروبات السكرية على الصحة، بزيادة فرص الإصابة بالسمنة وتعريضنا لخطر الأمراض المصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، ولكن قد يكون هناك تداعيات أخرى خاصةً الصحة الجنسية للأفراد.

وذكرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Human Reproduction، أن الإفراط في تناول المشروبات السكرية مرتبطًا بانخفاض حركة الحيوانات المنوية.

وحّل باحثو الدراسة السائل المنوي لـ 189 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا، وتوقعوا أن يؤثر الوزن على النتائج، لأن تناول كميات كبيرة من السكر يرتبط غالبًا بمؤشر كتلة الجسم المرتفع، ووجدوا أن الاستهلاك العالي للمشروبات الغازية كان مرتبطًا بانخفاض حركة الحيوانات المنوية.

وأظهرت النتائج ارتباطا بين تناول المشروبات السكرية وحركة الحيوانات المنوية فقط بالنسبة الرجال النحيفين، ولم تتأثر لدى الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وفق ما نقل موقع timesnownews.

وأشارت إلى أن الوزن الزائد للجسم يمكن أن يؤثر سلبًا على إنتاج الحيوانات المنوية، كما تتسبب الدهون الزائدة حول الخصر والخصيتين في زيادة درجة حرارة كيس الصفن، ما يؤدي إلى انخفاض جودة الحيوانات المنوية بالأساس.

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون بقسم الصحة البيئية بجامعة هارفارد، أن المشروبات الغازية تؤثر على إجمالي عدد الحيوانات المنوية، ونسبة هرمون الغدد التناسلية في الدم، فضلا عن التأثير المباشر على وظيفة الخصية ما قد يؤثر على الخصوبة.