إطلالات اليوم: إليسا جذابة.. وريا أبي راشد تتألق بالأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

إليسا:

طلت المطربة إليسا بفستان قصير باللون الأزرق فوق الركبة، وتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج، وكلاتش باللون البني.

أسماء أبو اليزيد:

وارتدت الفنانة أسماء أبو اليزيد فستاناكت باللون الكافيه، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

ريا أبي راشد:

وتألقت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان طويل باللون الأسود، وتميز قصته بأنه كت، وبوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، وارتدت حذاء باللون الأسود، ومجوهرات مكونة من حلق، وخاتم، وأسورة.

ليلى أحمد زاهر:

كما ظهرت الفنانة ليلى أحمد زاهر بتيشرت باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

روجينا:

وارتدت الفنانة روجينا ببلوزة اللون الأبيض مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.