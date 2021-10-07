الامارات | الإفتاء المصرية تقول كلمتها في «المحلل» بعد زواج مصري بـ33 امرأة

شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء المصرية تقول كلمتها في «المحلل» بعد زواج مصري بـ33 امرأة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا رسميا، بشأن «زواج المحلل»، بعد السجال الكبير الذي أثاره أعلان مواطن مصري، زواجه 33 مرة من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن طلقن ثلاث مرات، وأكدت دار الافتاء «أن الزواج بقصد التحليل يعتبر زواجا غير صحيح شرعا».

وأكدت دار الإفتاء في فتوى رسمية نقلتها صحيفة «الوطن» المصرية اليوم أن «الزواج بقصد التحليل يعتبر زواجا غير صحيح شرعا، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح.. والحديث الصحيح المروي عن النبي محمد يقول:»لعن الله المحلل والمحلل له«.

وأكدت الإفتاء أن النبي، سمى من يقوم بذلك بـ»التيس المستعار«، مبينة أن»حكم التحليل تابع لاشتراط التحليل في العقد، فإن شرط في العقد، فقد ذهب كل من المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلانه".

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