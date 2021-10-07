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الامارات | بلجيكا تفتتح أول مقبرة بيئية في العالم ..هذه معايير الدفن ومصير الشواهد والتوابيت

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متابعة- موقع الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح في بلجيكا أول مقبرة بيئية في العالم، وفي هذه المقبرة يمنع تركيب شواهد على القبور، أو إقامة الممرات بينها، كما لا يمكن دفن الموتى إلا في توابيت قابلة للتحلل مصنوعة من مواد معاد تدويرها.

تتسع المقبرة الجديدة بحسب موقع «يوروبولس»، و«روسيا اليوم»، لـ600 قبر، والأرض فيها غير معدة للبيع، بل يمكن استئجارها لمدة 25 سنة، ووفقا لحسابات مبتكري المشروع، هذا هو بالضبط الوقت الذي يستغرقه تفكك جسم الإنسان ليعود جزءا من الطبيعة.

يشار إلى أن جميع الأشياء الموجودة في هذا الموقع (على سبيل المثال، لافتات الأماكن والمقاعد) مصنوعة من قطع الأشجار والجذوع.

ويلفت النظر إلى أن أشجار الكرز تنمو في مختلف أرجاء المقبرة. وعلى جذوعها، يمكن للأقارب والأصدقاء تعليق بيت للطيور باسم المتوفى لتكريم ذكراه.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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