بطلة «لعبة جبارة» تستقبل مفاجأة غير متوقعة.. اختيرت سفيرة عالمية للموضة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ربما لم تتوقع هويون جونج، بطلة المسلسل الكوري «squid game - لعبة جبارة»، المعروض على منصة نتفلكس، هذا الصعود التاريخي لها، بعد مشاركتها في العمل، فتلك المرة الأولى التي يحقق فيها عملا كوريا شهرة عالمية واسعة، ما دفع ماركة الأزياء العالمية «لوي فيتون - Louis Vuitton»، إلى اختيار هويون جونج، لتكون سفيرة عالمية للموضة لها.

تفاصيل اختيار Louis Vuitton لـ هويون جونج

لاقى «squid game - لعبة جبارة»، شهرة واسعة عالميا وعربيا، بعد طرحه بأيام فقط، ونال أبطاله نفس الحظ من الشهرة والقبول لدى المتابعين، ومنهم النجمة الكورية هويون جونج، التي استمر دورها في المسلسل للحلقات الأخيرة، إذ أحب الجمهور ملامحها البسيطة والجذابة أيضا، حتى زاد عدد متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» من 400 ألف فقط، إلى 12 مليون متابع، بعد أيام قليلة من عرض المسلسل.

وبعد أيام من زيادة عدد متابعيها على «انستجرام» اختارتها دار Louis Vuitton لتصبح سفيرا جديدا لها، إذ وصفتها بأنها تجسيدا مثاليا للمرأة المستقلة، موضحة أنها قد وافقت على الفور باختيارنا لها: «أنها حقا شخصية عظيمة ورائعة، ويذكر أنها قد حضرت عرضا لـ لويس فيتون في 2017، كان عرضا للملابس الجاهزة».

من هي هويون جونج؟

كانت هويون تعمل كعارضة أزياء، وصنفت كواحدة من أفضل 50 عارضة أزياء في العالم، وظهرت أيضا، في العديد من عروض الأزياء لدور أزياء عالمية منها Chanel وDolce.

ويعد دورها في مسلسل «squid game - لعبة جبارة»، أول عمل تمثيلي لها، إذ اختيرت بعد خضوعها لاختبار شخصي، وأصيبت بالدهشة عندما تم قبولها للدور في المسلسل، لكنها كانت سعيدة جدا.

مسلسل squid game

جدير بالذكر أنه منصة Netflix أطلقت المسلسل الكوري «squid game - لعبة جبارة»، في 17 من سبتمبر الماضي، وحقق انتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، وتمت ترجمته إلى 31 لغة.

ويعتبر المسلسل، أول عمل درامي كوري، يحصل على أعلى قائمة مشاهدات في الولايات المتحدة الأمريكية، وتصدر أيضا تريند منصات نتفلكس، حسب موقع مجلة «Variety» الفنية.