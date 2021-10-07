جواكيت ماركات للإيجار.. دفي نفسك في الشتاء بـ200 جنيه والحجز أونلاين

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أسابيع قليلة تفصلنا عن استقبال فصل الشتاء، إذ بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بصورة ملحوظة في العديد من بلدان العالم، وقبيل قدوم الفصل البارد، استعدت كثير من دور الأزياء العالمية الشهيرة، لإطلاق مجموعات من أحدث أزياءها وتصميماتها المميزة للنساء والرجال، المُصممة من أفضل أنواع الأقمشة التي تمنح الشعور بالدفء الشديد.

أفضل أزياء شتاء 2021 للرجال

حيلة جديدة لجأت إليها بعض دور الأزياء العالمية هذا العام، وهي إتاحة فرصة شراء أو تأجير بعض القطع، مقابل دفع مبلغ مالي عن طريق خدمة «الأونلاين» الخاصة بكل دار، ومن ثم ردها مرة أخرى إلى المكان المخصص لها، وهو ما نستعرضه خلال هذا التقرير، حسبما عرضت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية.

قطع ملابس للشراء

يمكنك شراء تلك السترة المصممة من عدة طبقات قطنية تمنح شعورًا كبيرًا بالدفء، من دار أزياء YMC، مقابل 310 جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 7 آلاف جنيه مصري، إذ يتميز هذا الجاكيت بتصميم دائري الرقبة، وألوان بسيطة، ويسهل ارتداءه مع بنطلون جينز كحلي أو أبيض اللون.

أما تلك القطعة المصممة من قبل دار deadstock، تم صنعها من أحد الأقمشة المناسبة لفصلي الخريف والشتاء، فضلًا عن وزنها الخفيف، إذ يبلغ سعرها 215 جنيه إسترليني، أي نحو 4500 جنيه مصري، ويمكن ارتداءها مع بنطلون كاروهات.

صُمم هذا الجاكيت من قبل دار Corduroy، ويبلغ سعره نحو 195 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 4 آلاف جنيه مصري.

قطع ملابس للتأجير

جاء هذا الجاكيت من تصميم دار الأزياء Russell College، ويبدأ تأجيره من سعر 54 جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 1200 جنيه مصري، ويمكن ارتدائه مع قميص أبيض وبنطال من الجينز.

تلك القطعة المصممة من دار mywardrobehq، خُصصت لمقاومة الماء والرياح، ويبدأ سعر تأجيرها من 9 جنيهات إسترلينية، ما يعادل نحو 200 جنيه مصري.

صُمم هذا الجاكيت من ماركة الأزياء thedevout، من قماش الكتان الثقيل والمناسب للطقس البارد، ويبدأ سعر تأجيره من 79 جنيه إسترليني، أي نحو 1600 جنيه.