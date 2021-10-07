القصة الكاملة لـ«المحلل الشرعي»: تزوج 33 مطلقة في سنتين.. مجانا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

آثار محمد الملاح، جدلا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر شاشة «mbc مصر»، أمس الأربعاء، إذ أنشأ صفحة عبر منصة «فيسبوك»، باسم «محلل شرعي لرد المطلقات للزواج الأول مجانا لوجه الله»، ليعمل كمحلل شرعي لعودة المطلقات لأزواجهن.

تزوج 33 مرة

وأكد «الملاح» أنه تزوج كمحلل 33 مرة، حيث لا يقدم هذه الخدمة المجانية لأي زوجة، إذ يشترط المعرفة الشخصية، مشيرًا إلى أنه لا يتقاضى أي مقابل لأنه يستهدف إنقاذ البيوت من «الخراب».

وأضاف أنه تزوج زواجًا شرعيًا كاملًا منذ سنتين: «كان بتعرض عليّ أموال عشان أشيل بند إني أدخل بيها، وكنت برفض لأن الكلام ده ضد الدين»، لافتًا إلى أنه يعمل كمحاسب في شركة.

تفاصيل أول تجربة

أوضح أنه كان يجلس مع أصدقائه، وعلم أن صديقة صديقته طلقها زوجها، واقترح أن تبحث الزوجة عن محلل ويتزوجها، وبدورها اقترحت عليه الأولى أن يتزوجها: «قلت لها انتِ بتهزري؟! وكنت أعرف الزوجة وكانت صاحبة زميلتي في الشغل وعملت كده واتجوزتها جواز شرعي، وطلقتها بعدها بيومين».

أوافق على أن تتزوج زوجتي من محلل

وشدد الملاح، على أنه يوافق على زواج زوجته «محلل»، إذا طلقها 3 مرات، مشيرًا إلى أنه سيتوقف عن عمله كمحلل، إذا أفتت دار الإفتاء المصرية بحرمة ما يفعله، وقال إن الواقع أسواء كثيرًا في مشكلات الأسر والطلاق.

وأشار صاحب صفحة «محلل شرعي لرد المطلقات للزواج الأول مجانا لوجه الله»، إلى أن أطول فترة زواج منه كانت 10 أيام، وكان يتردد على الزوجة بشكل منتظم، ولم تحمل أيا منهن بسبب الزواج منه، لاستخدامهن وسائل منع الحمل.

متزوج من مصرية ويونانية

وأكد أنه متزوج من سيدة يونانية، وأنجب منها طفلا عمره 6 أعوام، وأخرى مصرية تعيش معه حتى هذه اللحظة، مشددًا على أنه لم يفعل أي شيء ضد القانون.

الشيخ مبروك عطية

وشن الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، هجومًا على محمد الملاح، مؤكدًا أن الزواج في الإسلام شرطه التأبيد دون أي مدة، وإذا وقع الطلاق، فإن الشرع يجيز للزوج أن يرد زوجته، وإذا طلق زوج زوجته فإنها ثلاثًا فإنها لن تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

وشدد، على أن النبي محمد لعن المحلل والمٌحلل له، مشددًا على أن فعل الشيء لوجه الله يستلزم موافقة شريعته، مؤكدًا أن مسألة المحلل الشرعي غير موجودة في الشرع على الاطلاق.

سؤال محرج لـ المحلل الشرعي

بدوره، وجه الإعلامي شريف عامر سؤالًا محرجًا للملاح، وقال: «هل هناك سيدة من اللاتي تزوجت بهن طلبت البقاء على عصمتك وعدم إتمام التطليق؟» وهو ما نفاه المحلل.

رأس استشاري طب نفسي

من جهته أكد الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا الشخص شهواني ويبرر أفعاله، مشيرًا إلى أنه لديه بعض أنماط الشخصية الهستيرية، واعتبر أنه يبالغ في أفعاله، وحذر من تسليط الضوء عليه، حتى لا يتمادى أكثر في طريقه.