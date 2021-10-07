حلاوة المولد.. تعرف على الكمية الصحية في اليوم والسعرات الحرارية لكل قطع

محمد اسماعيل - القاهرة - بعد أيام وتحديدا 18 أكتوبر الجاري يحتفل المسلمون بذكرى المولد النبوي الشريف، وهي المناسبة التي يحرص فيها الناس على شراء وتناول حلوى المولد.

وتحتوى حلوى المولد على كمية كبيرة السكر، ومن ثم نسبة كبيرة من السعرات الحرارية، لذلك ينصح أطباء التغذية بالاعتدال في تناولها وعدم الإسراف.

وذكر الدكتور حازم المصري أخصائي التغذية العلاجية بالمركز المصري البريطاني لدراسة السمنة لـ"الخليج 365"، النسبة الطبيعية التي يمكن أن يتناولها الإنسان غير المريض أو الذي يعاني أمراض عضوية من حلوى المولد، هي 100 جرام في اليوم.

وشدد على تناولها في الصباح أو الظهر وتجنب أكلها في المساء نهائيًا، لاحتوائها على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

أما مرضى السكر فنصحهم أخصائي التغذية العلاجية، بتناول كمية 40 جرامًا يوميًا فقط من حلوى المولد، لتجنب الإصابة بمضاعفات صحية سيئة.

وفيما يلي نقدم لكم قائمة بنسبة السعرات الحرارية الموجودة في كل قطعة من حلوى المولد لكل 100 جرام، بحسب دكتور حازم المصري أخصائي التغذية العلاجية بالمركز المصري البريطاني لدراسة السمنة:

1- الفولية أو السودانية 800 سعر حراري.

2- النوجة السادة: 420 سعرا حراريا.

3- النوجا بالمكسرات: 500 سعر حراري.

4- الحمصية: 400 سعر حراري.

5- البندقية: 700 سعر حراري.

6- اللوزية: 650 سعرا حراريا.

7- السمسمية: 650 سعرا حراريا.

8- الفسدقية: 630 سعرا حراريا.

9- الجوزية السادة : 640 سعرا حراريا.

10- الجوزية بالمكسرات : 720 سعرا حراريا.

11- عروسة أو حصان المولد : 1200 سعر حراري.

12- الملبن السادة : 820 سعرا حراريا.

13- الملبن بالمكسرات : 1080 سعرا حراريا.