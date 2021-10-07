طريقة عمل البامية بخطوات سهلة.. بدون لحم و«ويكا» بالطماطم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر البامية من أكثر الأكلات الشعبية المفضلة لدى كثير من المصريين والعرب، نظرا لمذاقها الطيب والشهي، إذ تتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها، مثل المحلات الشهيرة، ويختلف اسمها باختلاف البلد، إذ تعرف في تونس والجزائر والسودان باسم البامية أو القناوية.

وتتوطن زراعة البامية، في المناطق الحارة عموما في إفريقيا وآسيا، وعثر على صورا منحوتة لها على معابد فرعونية، واشتهرت خلال العصرين الإغريقي والروماني.

ويُقدم «هن» للأمهات وربات المنازل، خطوات عمل البامية على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عمل البامية

كيلو بامية.

ثمرة بصل.

2 فص ثوم.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة كزبرة خضراء.

طماطم.

فلفل حار.

ملح وفلفل.

رشة بهارات.

مرقة.

3 ملاعق كبيرة ليمون.

التقلية.

ملعقة كبيرة زبدة.

4 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

طريقة تحضير البامية

- في حلة على النار، يوضع زيت مع بصل مفروم وثوم مفروم، ويترك حتى يحمر.

- تقطع الطماطم وتضاف إلى البصل.

- تقطع البامية حلقات، وتضاف إلى الحلة، وتقلب جيدا مع فلفل حار وكزبرة خضراء، بعد أن تشوح جيدا.

- يضاف إليها الشوربة، وتترك حتى تنضج البامية.

طريقة عمل التقلية

- توضع زبدة على النار، مع الثوم المفروم والكزبرة الجافة.

- بمجرد أن يحمر الثوم ترفع من على النار.

- تضاف التقلية الى البامية مع عصير الليمون.

- تقدم البامية ساخنة.

البامية الويكا

مقادير البامية الويكا بالطماطم

مرقة لحمة.

خل.

بامية.

طماطم.

كزبرة جافة.

ثوم.

ملح.

فلفل أسود.

سمنة.

طريقة عمل البامية الويكا بالطماطم

- في البداية يجب سلق البامية في حلة عميقة، ثم إضافة مرقة.

- ضرب الخليط بعد ذلك في الخلاط.

- في طاسة منفصلة يتم تشويح كلا من الثوم المفروم والكزبرة الجافة في السمنة على نار متوسطة.

- خلط البامية مع الخليط السابق وتركها حتى تغلي.

- في النهاية يتم إضافة الطماطم مع الخل، مع الاستمرار في التقليب، ثم إضافة الملح والفلفل الأسود، وتقدم الويكا.