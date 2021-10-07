الامارات | مصر.. محلل شرعي يكشف عن زواجه 33 مرة والأزهر يرد: لعنه الله ! .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. محلل شرعي يكشف عن زواجه 33 مرة والأزهر يرد: لعنه الله ! .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مواطن مصري، أنه تزوج 33 مرة كـ "محلل شرعي" من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن طُلقن ثلاث مرات كـ"عمل خيري لوجه الله"، ورد أستاذ بجامع الأزهر بالقول: لعن الله المحلل والمحلل له.

وقال "المحلل الشرعي" محمد ملاح: "أقوم بهذا الأمر لوجه الله كعمل تطوعي بدون أي مقابل لله فقط؛ ولا أتقاضى أموالا من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج"، مشيرا إلى أنه "إذا قالت لي دار الإفتاء المصرية أن هذا العمل غلط هبطل والواقع أسوأ من الخيال".

هذا ورفض الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، ما أعلنه الملاح، مؤكدا أن "الزواج في الإسلام شرطه التأبيد بدون مدة معينة، وأنه حال طلاقهما أجاز الشرع للزوج أن يراجع زوجته، وأن يفعل ذلك مرة أخرى لو طلقها للمرة الثانية، أما إذا طلقها للمرة الثالثة لا تحق له حتى تنكح زوجا غيره".

وقال: "لعن الله المحلل والمحلل له. فالنبي محمد لعن المحلل والمحلل له"، مشددا على أن "ابتغاء وجه الله يلزم موافقة شريعته، ولا يمكن ما يكون لوجه الله مخالفا للشريعة وأن مسألة المحلل الشرعي غير موجودة في الشرع على الإطلاق".

وأضاف: "الزواج باطل وعودة الزوجة عند زواجها من محلل شرعي باطلة أيضا"، معتبرا أن "من يفعل ذلك يكون لوجه الشيطان، وليس لله".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news