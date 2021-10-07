الامارات | إعلامية مصرية شهيرة: "أنا اتعملّي سحر .. من زميلتي" .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية مصرية شهيرة: "أنا اتعملّي سحر .. من زميلتي" .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن تعرضها للسحر على يد زميلة لها في الوسط الإعلامي، مؤكدةً عدم قدرتها على قراءة الأذكار بسبب ذلك.

وقالت سعيد، اليوم، في بث مباشر عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»: «قضيتي إني مؤمنة إن كل شوية بيتعمل لي سحر بوقف الحال والشغل والمرض والطلاق».

وأضافت: «بيقولولي إن أنا معمول لي سحر، وكل ما يتفك الجهة دي بتجدده، وللأسف هي مش جهة واحدة اللي بتعمل كده ناس كتير أوي وأسبابهم مختلفة».

وتابعت أن هناك علاقة وثيقة بين الآثار والسحر، لافتةً إلى أن معظم من يعملون في السحر يعملون في التنقيب عن الآثار.

وأضافت: «بيقولولي إن أنا معمول لي سحر، وكل ما يتفك الجهة دي بتجدده، وللأسف هي مش جهة واحدة اللي بتعمل كده ناس كتير أوي وأسبابهم مختلفة».

وتابعت أن هناك علاقة وثيقة بين الآثار والسحر، لافتةً إلى أن معظم من يعملون في السحر يعملون في التنقيب عن الآثار.

وأكدت: «طبعاً كل اللي بيحصل بإذن الله ومن عند ربنا، فأنا مقتنعة أن كل اللي بييجي من عند ربنا خير، لكن أنا تعبت من موضوع السحر، لأن بيحصل أمور غير طبيعية».

وذكرت أنها لاحظت تغير حياتها رأساً على عقب بعدما ذهبت إلى منزل 5 فتيات في إحدى حلقات برنامجها قالوا إن منزلهم تحته آثار ولذا حدث لهن مس، مشيرةً إلى أنها على علم تام بزميلة لها تريد تدميرها بالسحر.

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