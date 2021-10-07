استشاري نفسي عن المحلل الشرعي الذي تزوج 33 مرة: شهواني ولديه أعراض الشخصية الهيستيرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علق الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، على حالة محمد الملاح، الذي يقدم نفسه كمحلل شرعي للمطلقات ليعدن لأزواجهن، وتزوج 33 مرة كمحلل شرعي على طريقة فيلم «زوج تحت الطلب» للفنان عادل إمام.

«الملاح» محلل شرعي تحت الطلب: تزوجت 33 مرة مجانا لوجه الله واشترط الدخول بها (فيديو)

استشاري نفسي: محمد الملاح «شهواني»

واعتبر «حسين» في تصريح لـ«الوطن» أن هذا الشخص شهواني ويعطي تبريرا لأفعاله، ويحب أن يكون محور الانتباه، لافتًا إلى أن هذه الشخصية لديها بعض أنماط الشخصية الهيستيرية.

واعتبر استشاري الطب النفسي، أن «الملاح» مبالغ في أفعاله، محذرًا في الوقت ذاته من تسليط الضوء عليه، وأن ذلك سيجعله يتمادى أكثر في أفعاله.

وحذر حسين من انتشار هذه النوعية وهذا النمط، مشددًا على أن هذه الظاهرة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودائمًا ما تبالغ في أفعالها وأقوالها حتى يتم الالتفات إليها، مؤكدًا أن الحل مع هولاء الأشخاص هو التجاهل التام، وعدم التفاعل معه بالسلب أو بالإيجاب.

محلل شرعي لرد المطلقات للزواج الأول مجانا لوجه الله

وكان محمد الملاح قد أنشأ صفحة بعنوان «محلل شرعي لرد المطلقات للزواج الأول مجانا لوجه الله» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ليعمل كمحلل شرعي لعودة المطلقات لأزواجهن، على غرار دور الفنان عادل إمام في مسرحية «الواد سيد الشغال» وأيضًا بفيلم «زوج تحت الطلب».

وتزوج «الملاح» بعدها 33 امراءة مطلقة للمرة الثالثة بشرط أن يكون الزواج شرعيًا بكامل أركانه وشروطه، ومنها الدخول عليهن قبل أن يطلقهن لأزواجهن ليتزوجهن مرة أخرى.

وكان محمد الملاح قد حل ضيفًا على الإعلامي شريف عامر خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، وأكد خلال الحلقة أنه يفعل ذلك لوجه الله ولا يتقاضي أي أجر بشرط أن يكون الزواج كامل ولفترة أقصاها 10 أيام.