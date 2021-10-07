اتولد بالصدفة وتوفي داخل وعاء مرحاض.. واقعة مأساوية لرضيع ماليزي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة غريبة من نوعها أثارت دهشة الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات القليلة الماضية، بعدما توفى رضيع حديث الولادة، عقب سقوطه داخل مرحاض أحد المنازل؛ إذ أنجبته والدته دون أن تكن على علم مسبقًا بحملها، ما تسبب في تعجب الكثيرين من أمرها، والشعور بالحزن الشديد نحو موت وليدها بتلك الصورة غير المتوقعة.

ولادة الرضيع بالصدفة

وحسبما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن الأم الماليزية لم تكن على علم بأنها حامل؛ إذ فوجئت بالأمر في أثناء قضاء حاجتها ومن ثم تعرضها للحظات الطلق الشديدة، خلال تواجدها داخل المرحاض الخاص بمنزلها، ما سبّب لها حالة من الصدمة وعدم إدراك الموقف بسهولة.

وخلال إنجاب السيدة الماليزية البالغة من العمر 37 عامًا، لطفلها داخل المرحاض، سرعان ما سقط الرضيع بداخل وعاءه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

محاولات لإنقاذ الرضيع

وفور تعرض الأم الثلاثينية لهذا الموقف الصعب وغير المتوقع حدوثه، بولاية سيكينشان الماليزية الصغيرة، سرعان ما استدعت رجال الإطفاء ببلدتها، لمحاولة إنقاذ رضيعها الذي سقط داخل مياه المرحاض، نظرًا لصغر حجمه.

من جانبها، قالت نورازام خميس، مديرة إدارة الإطفاء في الولاية الماليزية، إن الأم الثلاثينية لم تكن تعلم تمامًا أنها حامل في شهرها السابع، متابعة أن إدارة الإطفاء والإنقاذ استغرقت ما يقرب من حوالي عشر دقائق لكسر حوض المرحاض وإخراج الرضيع الصغير، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل.

نقل الأم إلى المستشفى

وبعد مرور لحظات من اكتشاف الواقعة، نُقلت الأم على الفور إلى أحد مستشفيات البلدة؛ إذ لا تزال في غير مستقرة، بسبب حالتها الصحية السيئة، وتأثرها بحزنها الشديد على فقدانها لرضيعها بتلك الطريقة المؤلمة، وفقًا لما كشفته التحقيقات بالبلدة الصغيرة.