الامارات | بغداد: دب يقتل مروّض حيوانات كان يقدم له طعامه

شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: دب يقتل مروّض حيوانات كان يقدم له طعامه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم دب، أمس، أحد العمال في حديقة حيوانات "الفنجان" الواقعة بمنطقة الدولعي، شمال العاصمة العراقية بغداد، حينما كان يحاول إطعامه.

ولقي العامل الذي كان يعمل مروضا للحيوانات مصرعه على الفور.

ونعت إدارة الحدائق الشاب على موقع "فيسبوك" قائلة "تنعى إدارة وكوادر حدائق وألعاب الفنجان فقيدها وأحد كوادرها الموظف (حسن آل حسن) أثناء تأديتهِ لعملهِ بإطعام الحيوانات".

وأضافت "الفقيد رحمه الله كان مروضا للحيوانات ومحترفا في عملهِ لكن ردة فعل غير متوقعة من أحد الحيوانات عند قيام الفقيد بسحب الطعام القديم بغية تغييره حيث قام بضربه على مكان حساس وتوفي على أثرها".

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