الامارات | إندونيسي يتزوج "آلة طبخ الأرز" ويصفها بـ: الشريك الهادئ والمثالي .. صور

شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسي يتزوج "آلة طبخ الأرز" ويصفها بـ: الشريك الهادئ والمثالي .. صور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح رجل إندونيسي حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد عقد قرانه على "آلة طبخ الأرز" الخاصة به، واصفًا إياها بكونها الشريك الهادئ الحالم والمثالي.

ونقل موقع "آسيا وان" أن الرجل الإندونيسي، ويدعى خير الأنام، أقدم على نشر تغريدة لمشاركة مباهج عقد القران مع المختارة، وكتب على صوره "صادقة ومطيعة ومحبة وجيدة في الطبخ" وكان يقبل آلة طبخ الأرز.

في حين، استمر الارتباط لمدة أربعة أيام فقط لأنه لم يستطع العيش مع عدم قدرة زوجته على طهي الخضار.

وذكرت مواقع إخبارية محلية أن السيد أنام هو أحد المشاهير المعروفين في إندونيسيا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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