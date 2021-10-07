هذا البوت يتربع على عرش الأحذية النسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتربع البوت ذو الأربطة والساق العالية على عرش موضة الأحذية النسائية في خريف وشتاء 2021-2022 ليمنح المرأة إحساسا بالاستقرار والثبات أثناء المشي من ناحية، وليضفي على المظهر لمسة أناقة وفخامة من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة "Elle" أن البوت ذا الأربطة والساق العالية يزهو هذا الموسم باللون الهافان الجذاب أو يكتسي باللون الأسود الفخم.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البوت ذا الأربطة والساق العالية يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كلاسيكية أنيقة من خلال تنسيقه مع فستان تريكو أو فستان بقصة البلوزة أو تنورة ذات قصة على شكل حرف A.

ومَن ترغب في الحصول على إطلالة أكثر جاذبية وجرأة، يمكنها تنسيق البوت مع الفساتين الفلكورية، والتي تزدان بالتطريزات والكرانيش والأكمام المنتفخة ونقوش الزهور والدانتيل.