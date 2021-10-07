شريف عامر يحرج محلل شرعي تزوج 33 مرة: ترضاها لمراتك؟.. ومفيش واحدة طلبت تكمل معاك؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجه الإعلامي شريف عامر سؤلًا محرجًا لمحمد الملاح، الذي يتزوج المطلقات كـ«محلل شرعي» لهن، ويطلقهن بعد الدخول بهن متسائلا: «فيه واحدة اتجوزتها وقالت لك لا مش عايزة أرجع له وخليني معاك؟؟» ليؤكد له أن هذا لم يحدث خلال 33 مرة تزوج فيها بهذه الطريقة.

«الملاح» محلل شرعي تحت الطلب: تزوجت 33 مرة مجانا لوجه الله واشترط الدخول بها (فيديو)

وسأل شريف عامر خلال حلقة الأربعاء من برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، المحلل الشرعي محمد الملاح بأنه لو وقع هذا الموقف لزوجته وطلقها هل يقبل بأن ينكحها غيره كمحلل زواجًا كاملًا ليطلقها فيما بعد ويردها إليه، فأكد الأخير أن زوجته التي تزوجها من 3 سنوات حال طلاقه لها ورغبته في العودة لها وعدم وجود حل إلا أن تنكح زوجًا غيره، فإنه سيقبل بذلك.

لو واحدة حملت منك

ووجه «عامر» سؤالا آخرا للمحلل الشرعي محمد الملاح، قائلًا: «لو جت قالت لك انا حملت منك يا حلو» ليؤكد له أن الـ33 اللاتي تزوجهن كانوا يتخذوا الاستعدادات اللازمة لعدم الحمل منه، قاصدًا استخدامهم لوسائل منع الحمل خلال الفترة التي يتزوجهن فيها.

واعتبر شريف عامر المحلل الشرعي بأنه «سجل مدني ماشي على الأرض» نظرًا لأنه يحمل على هاتفه 33 وثيقة زواج ومثلهم طلاق مؤكدا: «أنا مندهش بجد وأنا معرفش الظواهر دي ومشوفتهاش قبل كده».

بيعمل كده عشان مزاجه

وسأل شريف عامر الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف قائلًا: «ممكن يكون بيعمل كده عشان مزاجه»، ليرد عليه عطية، بأنه لا يستطيع الدخول للنوايا التي لا يعلمها إلا الله، مضيفا: «هو ممكن بكل شياكة وذوق وأدب وبدون الغلط فيه يكون استمرأ الحكاية يعني استحلى الحكاية لأن بيوت جديدة وأشكال جديدة وألوان جديدة وأحجام جديدة».