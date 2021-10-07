أصناف طعام ينصح بتناولها في فصل الخريف.. الإعداد بطرق سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

فصل الخريف من الفترات التي تحتاج برامج غذائية معينة، تعتمد على العناصر المختلفة التي تمد الجسم بالطاقة، وتحافظ عليه في أفضل حالة صحية؛ فهو بداية الموسم المغذية التي يمكن الاستفادة منها بأشكال متعددة للكبار والصغار.

وهناك بعض العناصر الغذائية التي يجب التركيز عليها في وجبة الإفطار في تلك الفترة، لتكن تلك الوجبة مغذية، وتحقق هدفها بمنح الجسم الطاقة الكاملة بأقل تكلفة، فذلك الطعام يركز على بعض العناصر الغذائية.

وتسهم العديد من وجبات الإفطار في منح الطاقة للجسم بشكل كبير، ويمكن التمتع بها في فترة فصل الخريف التي يعرف عنه التقلبات الجوية، ويمكن تحضيرها حسب وصفات «سي بي سي سفرة».

مربى التين

المكونات

1 كيلو تين.

نصف كيلو سكر.

1 عصير ليمونة.

خطوات تحضير مربى التين

تخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا.

توضع على نار هادئة حتى تمام النضج.

تقدم فور إعدادها مع الخبز فينو أو توست.

بيض بالعجوة

المكونات

كوب عجوة مفصصة بدون نوى.

ملعقة كبيرة سمنة.

4 بيض.

رشة ملح.

خبز شامي.

طريقة التحضير

تحمر العجوة في سمن على النار.

يخفق البيض مع رشة الملح ويضاف على العجوة.

يترك البيض والعجوة على النار حتى تمام النضج ثم يقدم ساخنا مع العيش البلدي.

ماش بطاطا

المكونات

كيلو بطاطا مهروسة.

كوب لبن.

نصف كوب زبدة.

ملح وفلفل.

خطوات تحضير ماش البطاطا

تسلق البطاطا وتهرس وتشوح مع القليل من المرقة.

ثم تضاف الزبدة واللبن.

ثم تتبل بالملح والفلفل وتقلب جيدا، ثم تقدم مع الجزر السوتيه والخبز المحمص.