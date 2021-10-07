لايف ستايل

جديد ماركات المكياج العالمية في عام 2022.. غبار كوني وتصادم عطور (صور)

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أنواع ماكياج جديد

تعتبر السيدات والفتيات، العطور ومزيلات العرق والروج والآي شادو وأقلام تحديد العيون، من الأشياء المهمة والأساسية في حياتهن، لذلك يسعين وراء اقتناء مستحضرات التجميل والمكياج، التي تستغرق وقتا طويلا من يومهن، سواء أثناء وضعها أو إزالتها بعد العودة للمنزل، ورغم ذلك أصبح لدى كثير من الفتيات هوس كبير باقتناء مستحضرات التجميل الجديدة، ويبحث عن دائما عن الإصدارات الأحدث، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز ما صنعته ماركات الموضة العالمية لعام 2022.

خطوط الإنتاج الجديدة للمكياج

قدمت «L'Oréal» ظلال عيون دخانية، تشبه الغبار الكوني، وشكلها الخارجي يشبه مجرة درب التبانة، وقد لفتت الأنظار عندما استخدمتها عارضة الأزياء soo joo في إطلالتها.

 

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وطرحت «Maybelline New York»، أحمر شفاه جديد لها تحت مجموعة «Super Stay matteink»، وهو مزيج من درجتين يعطي ظل مميز، وقد أوصت باستخدامه لمتابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

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ماركة «MAC» قدمت أيضا، أحمر شفاه من «Ruby Woo» للحصول على مظهر شفاه ملفت ولامع أيضا، إذ أن الشفاة اللامعة هي الموضة الجديدة في عالم ظلال الشفاه.

وأصدرت «LANCoME»، أحمر شفاه آخر تحت اسم «L'Abdolu Rouge Cream» بألوان مميزه جدا.

 

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وعرضت ماركة «Givenchy beauty» أحمر شفاه وردي ساحر، للعام الجديد.

 

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وأعلنت مجموعة «'Clarins»، عن مرطب شفاه مع لمسة لون نهائية لامعة، تحت اسم «clarins lipstick».

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واحدة أخرى من العلامات التجارية المميزة، وهي «NARS»، طرحت أحمر شفاه، خفيف جديد، بألوان مميزة حريرية، مع إحساس كريمي مريح غير لا مع تحت اسم «Matte lip Color».

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عطور نسائية تدوم 12 ساعة

عرضت ماركة «Estée Lauder» مجموعة عطور نسائية جديدة تحت اسم «TENDER LIGHT»، وقالت إنه مزيج من تصادم العطور مع الطبيعة، تدوم 12 ساعه متتالية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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