النتوء الملموس في منطقة الفخذ .. علام يدل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "سنيورين راتجيبر" أن نشوء نتوء ملموس وظاهر للعيان في منطقة الفخذ ينذر بالإصابة بالفتق الإربي، خاصة إذا كان النتوء مصحوبا بالشعور بشد وألم في منطقة الفخذ، مع زيادة حدتهما عند بذل مجهود.

وأوضحت المجلة المعنية بصحة كبار السن أن الفتق الإربي يحدث بسبب ضعف جدار البطن، مشيرة إلى أن عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بالفتق الإربي تتمثل في التقدم في العمر والذكورة والبدانة والسعال المزمن (كما هو الحال لدى مرضى الانسداد الرئوي المزمن) والضغط الإجهادي العنيف (كما هو الحال عند العطس والضغط أثناء التبرز ورفع أحمال ثقيلة)، بالإضافة إلى أمراض المناعة الذاتية المتعلقة بالنسيج الضام.

وكلما زاد حجم الفتق، ارتفع خطر حدوث انحصار لدهون البطن وأجزاء من الأمعاء في تجويف الفتق، ما يتسبب في الشعور بآلام مبرحة واتخاذ النتوء للون الأحمر أو الأزرق مع توقف عملية التبرز.

وتمثل هذه الأعراض حالة طبية طارئة تستلزم التدخل الطبي الفوري. وغالبا ما يتم علاج الفتق الإربي بالجراحة.