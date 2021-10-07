للفتيات.. أفضل طريقة لرسمة الأيلاينر بخطوات سهلة وبسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

التحكم في الأيلاينر ليس سهلاً كما يبدو، فتواجه الكثير من الفتيات صعوبة في وضعه، إما أن ترتجف يديك أو ترسم خطوطًا غير مستوية.

ونعرض في هذا التقرير طريقة سهلة وبسيطة تساعدك على وضعه، وذلك كما ذكر موقع "pinkvilla".

- الخطوة الأولى:

يمكنك استخدام أي كحل جل أو قلم أو سائل، ولكن الجل أسهل بكثير ويدوم طويلاً، لذلك يمكنك اختيار أي محدد جل من اختيارك، وتأكدي من شراء منتج عالي الجودة، ومعه فرشاة بزاوية.

- الخطوة الثانية:

ضعي الفرشاة في محدد العيون وابدأ الرسم من الحافة الخارجية للعين من ناحية الزاوية.

- الخطوة الثالثة:

ضعي الفرشاة على الخط الذي رسمته في الزاوية الخارجية، واسحبيه باتجاه الزاوية الداخلية للعين.

- الخطوة الرابعة:

باستخدام حركات خفيفة، املئ الفراغات بشكل صحيح حتى لا يظهر الجلد بين الخطين العلوي والسفلي، ويكون الشكل عكس المتوقع، ولا تضعي كثافًا في الزوايا الداخلية حتى لا يظهر الخط من رفيع إلى سميك.

- إذا كنتِ لا تزالين غير قادرة على تحقيق ذلك بالتساوي في كلتا العينين، فيمكنك دائمًا استخدام بعض الشريط اللاصق (حوالي 2 سم) ووضعه على الحافة الخارجية للعين، وتأكدي من وضعها بإحكام على بشرتك، وبعد ذلك قومي بإزالتها وسترى نتائج رائعة.