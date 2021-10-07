خطورة التوتر النفسي على أعضاء الجسم.. يسبب مشاكل السمع

القاهرة - سمر حسين - صحة

التوتر النفسي المستمر، خطر وشيك، يسبب الذعر لدى الكثيرون، كونه يرفع خطر الإصابة بمشاكل السمع، إذ يتسبب في تدهور سريان الدم بالأوعية الدموية داخل الأذن، بالإضافة إلى تدهور حاسة السمع والشعور بطنين في الأذن والحساسية تجاه الضوضاء، مما يؤدى إلى الانعزال والإصابة بالخوف والقلق والاكتئاب، حسبما أكد الدكتور أوسو فالتر، طبيب الأنف والأذن والحنجرة.

ونصح «فالتر» طبيب الأنف والأذن والحنجرة الأمريكي، بضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة تدهور حاسة السمع للتحقق من السبب الحقيقي الكامن ورائها، بحسب ما ذكره موقع «ديلي ميل» البريطاني.

ويمكن مواجهة التوتر النفسي عن طريق ممارسة بعض التمارين البسيطة وتعلم تقنيات الاسترخاء واليوجا والتأمل والاسترخاء العضلي التدريجي.

أعراض التوتر العصبي النفسية

وتوجد أعراض يمكن ملاحظتها على مريض التوتر النفسي منها كما ذكرها موقع «web md».

- تدهور الحالة المزاجية.

- يؤثر التوتر العصبي على الحالة المزاجية.

- الشعور بالإحباط وخاصة بعد مواجهة موقف بعينه.

- الشعور بالإرهاق.

ويأتي ذلك نتيجة الضغوط النفسية، وكثرة التفكير بها، ومحاولة الهروب منها مما يزيد الشعور بالتعب.

- صعوبة الشعور بالاسترخاء والهدوء النفسي.

- صعوبة في الشعور بالاسترخاء والهدوء.

- الميل إلى الوحدة.

- يفضل الشخص الذي يشعر بتوتر أن يبقى وحيدا حتى يهدأ.

أعراض التوتر الجسدية

- انخفاض مستويات الطاقة.

يتسبب التوتر العصبي في صعوبة النوم ليلا والنوم المتقطع نهارا، وكذلك فقدان الشهية لتناول الطعام مما يؤثر على مستويات الطاقة في الجسم.

- آلام الرأس.

يتسبب التوتر في الشعور بالآم في الرأس، وذلك نتيجة قلة النوم وكثرة التفكير والشعور بالإجهاد الشديد.

- اضطراب المعدة.

تحدث اضطرابات المعدة نتيجة الشعور بالتوتر بما في ذلك الإسهال والإمساك والغثيان.

- ألم في الصدر وسرعة ضربات القلب.

تعد من الأعراض التي تصيب الجسم عند زيادة التوتر العصبي والضغوط النفسية، مما يعمل على زيادة ضربات القلب ويشعر الشخص بضيق في التنفس.