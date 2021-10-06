قبل الشتاء.. 5 خطوات سهلة وبسيطة للاستعداد وتجهيز بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

مع اقتراب فصل الشتاء، من المهم أن تبدأ الفتاة في تغيير مستحضرات العناية بالبشرة، فيختلف نوع بشرتك في الصيف عن الشتاء.

ونعرض لكم في هذا التقرير خمس خطوات يمكنك البدء بها لمساعدة بشرتك على التكيف مع التغييرات، وذلك وفقا لما ورد في موقع "pinkvilla".

1- التقشير:

في هذا الوقت، يصبح من الضروري تقشير بشرتك والعناية بها، فهو يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة ويسد المسام، ويقلل من التشققات ويعطي بشرة مشرقة، يجب استخدامه على الأقل من مرة إلى ثلاث كل أسبوع، ستضيف فوائد لبشرتك ولن تدعها تجف وتتقشر.

2- تبديل المرطبات:

أنتِ بحاجة إلى تبديل المرطبات إلى كريمات ذات تركيبة أكثر كثافة، نظرًا لأن الشتاء يجعل بشرتك جافة، ويمكنك البدء بتركيبة أقل سمكًا ثم زيادتها وفقًا للهواء المتغير.

3- لا تستغنى عن واقي الشمس:

لا يعني انتهاء فصل الصيف أن تستغنى عنه، فهو لا يقل أهمية في الشتاء، لأن الهواء الجاف وأشعة الشمس القاسية تجعل بشرتك أسوأ.

تحتاجين إلى البدء في استخدام عامل الحماية من الشمس في المستحضرات أو المرطبات أو الكريمات، يمكنك أيضًا إضافة منتجات أخرى بها SPF.

4- تقشير الشفاه:

يؤثر الشتاء على شفتيك أيضًا، قد تجف وتتشقق، ولتجنب ذلك، ابدأي في استخدام مقشر الشفاه مسبقًا، سوف يغذيها ويزيل الجلد الميت,

ويحافظ على شرب المزيد من الماء للمساعدة في التخلص من هذه المشكلة.

5- تغيير روتين الاستحمام:

هناك بعض التغييرات التي يجب عليك القيام بها في روتين الاستحمام، قد يكون الماء الساخن مهم في الشتاء ولكنه يضر ببشرتك ويجعلها جافة، اختر دشًا فاترًا واجعله سريعًا، وحاول أن تقلل من الصابون، لأنه يجعل الجلد جافاً، من ناحية أخرى، فإن جل الاستحمام أكثر تغذية وترطيبًا.